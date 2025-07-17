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Крымский мост сейчас: что происходит с очередями - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Крымский мост сейчас: что происходит с очередями
Крымский мост сейчас: что происходит с очередями - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Крымский мост сейчас: что происходит с очередями
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T14:47
2025-07-17T14:54
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крым
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортные заторы на Крымском мосту начали образовываться в ночь на четверг, после временного закрытия транспортного перехода. С обеих сторон моста - в Керчи и Тамани – волонтеры раздают воду людям, застрявшим в пробке.Досмотр на Крымском мостуНа Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.Когда на Крымском мосту нет очередейОптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Бывают дни, когда по ночам заторов нет совсем. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. Очереди формируются на подъездах к досмотровым пунктам, а на самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: что происходит с очередями

Крымский мост в четверг днем работает штатно - в очереди 825 авто

14:47 17.07.2025 (обновлено: 14:54 17.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 715 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении.

Транспортные заторы на Крымском мосту начали образовываться в ночь на четверг, после временного закрытия транспортного перехода. С обеих сторон моста - в Керчи и Тамани – волонтеры раздают воду людям, застрявшим в пробке.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Очередь перед Крымским мостом
Досмотр на Крымском мосту
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).
Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.
Когда на Крымском мосту нет очередей
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Бывают дни, когда по ночам заторов нет совсем. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16.
Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. Очереди формируются на подъездах к досмотровым пунктам, а на самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьКраснодарский край
 
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