https://crimea.ria.ru/20250717/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-s-ocheredyami--1148026935.html
Крымский мост сейчас: что происходит с очередями
Крымский мост сейчас: что происходит с очередями - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Крымский мост сейчас: что происходит с очередями
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T14:47
2025-07-17T14:47
2025-07-17T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортные заторы на Крымском мосту начали образовываться в ночь на четверг, после временного закрытия транспортного перехода. С обеих сторон моста - в Керчи и Тамани – волонтеры раздают воду людям, застрявшим в пробке.Досмотр на Крымском мостуНа Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.Когда на Крымском мосту нет очередейОптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Бывают дни, когда по ночам заторов нет совсем. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. Очереди формируются на подъездах к досмотровым пунктам, а на самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас: что происходит с очередями
Крымский мост в четверг днем работает штатно - в очереди 825 авто
14:47 17.07.2025 (обновлено: 14:54 17.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 715 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении.
Транспортные заторы на Крымском мосту начали
образовываться в ночь на четверг, после временного закрытия транспортного перехода. С обеих сторон моста - в Керчи и Тамани – волонтеры раздают воду людям, застрявшим в пробке.
Досмотр на Крымском мосту
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).
Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.
Когда на Крымском мосту нет очередей
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Бывают дни, когда по ночам заторов нет совсем. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16.
Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. Очереди формируются на подъездах к досмотровым пунктам, а на самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.