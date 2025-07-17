https://crimea.ria.ru/20250717/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-s-ocheredyami--1148026935.html

Крымский мост сейчас: что происходит с очередями

Крымский мост сейчас: что происходит с очередями - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Крымский мост сейчас: что происходит с очередями

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T14:47

2025-07-17T14:47

2025-07-17T14:54

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, наибольшее число автомобилей – более 700 – находится со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортные заторы на Крымском мосту начали образовываться в ночь на четверг, после временного закрытия транспортного перехода. С обеих сторон моста - в Керчи и Тамани – волонтеры раздают воду людям, застрявшим в пробке.Досмотр на Крымском мостуНа Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.Когда на Крымском мосту нет очередейОптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Бывают дни, когда по ночам заторов нет совсем. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. Очереди формируются на подъездах к досмотровым пунктам, а на самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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