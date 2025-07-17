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Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда
Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда
Очередь на Крымском мосту растет, на данный момент с обеих сторон в пробке находятся 915 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T09:19
2025-07-17T09:19
крым
крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту растет, на данный момент с обеих сторон в пробке находятся 915 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В 7 утра со стороны Тамани ожидали проезда 700 транспортных средств, а из Керчи – 99 автомобилей.На выезде из Крыма обстановка похожая. Там в очереди к досмотровым пунктам стоят 425 автомобиля, время ожидания также около двух часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымМежду Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань
Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда

У Крымского моста очереди насчитывают 915 автомобилей

09:19 17.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту растет, на данный момент с обеих сторон в пробке находятся 915 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В 7 утра со стороны Тамани ожидали проезда 700 транспортных средств, а из Керчи – 99 автомобилей.

"В очереди со стороны Тамани находится 490 транспортных средств. Ожидание около двух часов", – говорится в публикации по состоянию на 9.00.

На выезде из Крыма обстановка похожая. Там в очереди к досмотровым пунктам стоят 425 автомобиля, время ожидания также около двух часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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