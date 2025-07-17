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Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда

Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда

Очередь на Крымском мосту растет, на данный момент с обеих сторон в пробке находятся 915 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T09:19

2025-07-17T09:19

2025-07-17T09:19

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крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту растет, на данный момент с обеих сторон в пробке находятся 915 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В 7 утра со стороны Тамани ожидали проезда 700 транспортных средств, а из Керчи – 99 автомобилей.На выезде из Крыма обстановка похожая. Там в очереди к досмотровым пунктам стоят 425 автомобиля, время ожидания также около двух часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымМежду Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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