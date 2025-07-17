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Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин

Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин

У Крымского моста утром в четверг скопилась двухчасовая очередь перед пунктами досмотра – с обеих сторон проезда ожидают 799 авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T07:07

2025-07-17T07:07

2025-07-17T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг скопилась двухчасовая очередь перед пунктами досмотра – с обеих сторон проезда ожидают 799 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ночью, в 01:39, движение по Крымскому мосту приостанавливалось. Запрет действовал в течение часа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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