Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250717/krymskiy-most-seychas--v-ocheredi-pochti-800-mashin-1148007123.html
Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин
Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин
У Крымского моста утром в четверг скопилась двухчасовая очередь перед пунктами досмотра – с обеих сторон проезда ожидают 799 авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T07:07
2025-07-17T07:17
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
логистика
новости
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_57ac8d54bcad28d6654d61a97874d98f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг скопилась двухчасовая очередь перед пунктами досмотра – с обеих сторон проезда ожидают 799 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ночью, в 01:39, движение по Крымскому мосту приостанавливалось. Запрет действовал в течение часа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_433f7ab59b27033579763eca98dc9a86.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин

У Крымского моста сейчас проезда ждут почти 800 машин с обеих сторон

07:07 17.07.2025 (обновлено: 07:17 17.07.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг скопилась двухчасовая очередь перед пунктами досмотра – с обеих сторон проезда ожидают 799 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Ночью, в 01:39, движение по Крымскому мосту приостанавливалось. Запрет действовал в течение часа.
"В очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Ожидание более двух часов. Из Керчи проезда ожидают 99 автомобилей", - отмечается в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортОчереди на Крымском мостуЛогистикаНовостиНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда
08:51Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов
08:13Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
07:57В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"
07:30122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России
07:24Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек
07:07Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин
06:45Часть Керчи на день останется без газа
06:20Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено
06:02Трое подростков ранены при атаке на Воронеж
00:01Грозы и град: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
23:56Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами
22:57Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
22:33Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день
22:19Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО
22:00Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
21:45Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой
21:09ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
20:59Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
Лента новостейМолния