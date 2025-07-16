Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250716/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-sredy-1148005025.html
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
К вечеру среды проезд перед досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T22:00
2025-07-16T21:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34fcb28f95a43ce731cf87f74aa507cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд перед досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de542422811931ff3e1cdf7a244da9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды

Крымский мост – проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода

22:00 16.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд перед досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКерчьКерченский проливТаманьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
22:33Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день
22:19Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО
22:00Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
21:45Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой
21:09ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
20:59Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
20:51Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день
20:41Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины
20:31"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО
20:24Ребенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТП
20:22"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и Трампу
20:04Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушили
19:37Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета
19:19В Крыму назвали виновников природных пожаров
19:03Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП
18:59Две девушки пострадали в аварии под Судаком
18:32Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
18:18Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги
18:07В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов
Лента новостейМолния