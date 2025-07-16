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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Украинский беспилотник сбили силы ПВО над Крымом в среду утром, еще один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T09:31

2025-07-16T09:31

2025-07-16T09:32

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили силы ПВО над Крымом в среду утром, еще один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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