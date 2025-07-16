https://crimea.ria.ru/20250716/bespilotnik-vsu-pytalsya-atakovat-krym-1147981409.html
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Украинский беспилотник сбили силы ПВО над Крымом в среду утром, еще один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T09:31
2025-07-16T09:31
2025-07-16T09:32
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
новости сво
пво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили силы ПВО над Крымом в среду утром, еще один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Над Крымом уничтожен еще один украинский беспилотник - Минобороны
09:31 16.07.2025 (обновлено: 09:32 16.07.2025)