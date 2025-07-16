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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Украинский беспилотник сбили силы ПВО над Крымом в среду утром, еще один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T09:31
2025-07-16T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили силы ПВО над Крымом в среду утром, еще один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Над Крымом уничтожен еще один украинский беспилотник - Минобороны

09:31 16.07.2025 (обновлено: 09:32 16.07.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили силы ПВО над Крымом в среду утром, еще один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8.30 мск до 8.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями.
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