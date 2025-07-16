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Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Новая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T07:16
2025-07-16T07:16
2025-07-16T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Новая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны.Во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. В городе зафиксированы повреждения фасадов и остекления в 12 многоквартирных и трех частных домах. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем уничтожено шесть беспилотников ВСУ
07:16 16.07.2025 (обновлено: 07:22 16.07.2025)