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Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Новая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T07:16
2025-07-16T07:22
крым
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Новая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны.Во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. В городе зафиксированы повреждения фасадов и остекления в 12 многоквартирных и трех частных домах. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, курская область
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем уничтожено шесть беспилотников ВСУ

07:16 16.07.2025 (обновлено: 07:22 16.07.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Новая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями", - сказано в сообщении военного ведомства.
Во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки.
Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. В городе зафиксированы повреждения фасадов и остекления в 12 многоквартирных и трех частных домах. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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