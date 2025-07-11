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День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник
День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник - РИА Новости Крым, 11.07.2025
День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник
День крепости Керчь отмечают в городе-герое, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T13:41
2025-07-11T13:45
керчь
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КЕРЧЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. День крепости Керчь отмечают в городе-герое, передает корреспондент РИА Новости Крым. Это традиционный интерактивный праздник для керчан и гостей города. Главная цель праздника – популяризировать историю легендарного фортификационного сооружения. Два дня, 11 и 12 июля, на территории крепости будут работать реконструкторы, ремесленники и волонтеры. Приветственную "ноту" подарил гостям оркестр Росгвардии.Основная арена действий – центральная часть крепости, которая находится в районе второго КПП. Это знаменитый форт Тотлебен. Под открытым небом здесь реконструкторы Суздальского полка развернули "русский шатер". Это экспозиция орудий, снарядов и обмундирования времен Крымской войны – основная линейка вооружения пехотных войск.Кроме того, в День Крепости в тени навесов работает гончарная мастерская. В этом творческом оазисе ремесленники из музея-заповедника показывают и учат, как работать с материалом. Результат – глиняные статуэтки, фигурки и лампадки.Для максимального погружения в атмосферу царской России работаеют два популярных маршрута. Это "Цитадель форта Тотлебен" и "Ак-Бурун. Начало". Длительность каждого – 1,5 часа истории отечественного зодчества и гения инженерной мысли.Кроме того, гостей крепости приглашают на встречи с волонтерами, которые ежегодно помогают в уборке территории форта Тотлебен. Добровольцы рассказывают о новых маршрутах и объектах, которые удалось восстановить.Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовСтолетний фронт крымского ветерана Александра РыженкоО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250502/adzhimushkay-v-kerchi-i-brestskaya-krepost-planiruyut-sovmestnye-proekty-1146104813.html
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РИА Новости Крым
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День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник

День крепости Керчь – на территории форта начался интерактивный праздник

13:41 11.07.2025 (обновлено: 13:45 11.07.2025)
 
© РИА Новости КрымДень крепости Керчь
День крепости Керчь - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым
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КЕРЧЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. День крепости Керчь отмечают в городе-герое, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Это традиционный интерактивный праздник для керчан и гостей города. Главная цель праздника – популяризировать историю легендарного фортификационного сооружения. Два дня, 11 и 12 июля, на территории крепости будут работать реконструкторы, ремесленники и волонтеры. Приветственную "ноту" подарил гостям оркестр Росгвардии.

"Крепость Керчь стала оберегом всей России после Крымский войны. Она и сейчас остается форпостом. Здесь всегда есть что посмотреть, а нашим экскурсоводам есть что вам рассказать", – сказала в приветственной речи генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Основная арена действий – центральная часть крепости, которая находится в районе второго КПП. Это знаменитый форт Тотлебен. Под открытым небом здесь реконструкторы Суздальского полка развернули "русский шатер". Это экспозиция орудий, снарядов и обмундирования времен Крымской войны – основная линейка вооружения пехотных войск.

"Ядра, осколки бомб, штыки, английские, французские, русские тесаки. Все, что здесь есть, можно трогать, фотографировать. Мы всегда за живое общение - как иначе можно познать историю, если ее не потрогать руками", – рассказал командир Суздальского пехотного полка Сергей Зыков.

Кроме того, в День Крепости в тени навесов работает гончарная мастерская. В этом творческом оазисе ремесленники из музея-заповедника показывают и учат, как работать с материалом. Результат – глиняные статуэтки, фигурки и лампадки.
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© РИА Новости Крым
Для максимального погружения в атмосферу царской России работаеют два популярных маршрута. Это "Цитадель форта Тотлебен" и "Ак-Бурун. Начало". Длительность каждого – 1,5 часа истории отечественного зодчества и гения инженерной мысли.
"Это путешествие во времени поможет ощутить масштаб сооружения, оценить мастерство и смекалку защитников российских рубежей, а также узнать о судьбах воинов Крымской и Великой Отечественной войн", – уверены сотрудники музея-заповедника.
Кроме того, гостей крепости приглашают на встречи с волонтерами, которые ежегодно помогают в уборке территории форта Тотлебен. Добровольцы рассказывают о новых маршрутах и объектах, которые удалось восстановить.
Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.
Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.
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