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Путин освободил от должности своего спецпредставителя по Ближнему Востоку - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Путин освободил от должности своего спецпредставителя по Ближнему Востоку
Путин освободил от должности своего спецпредставителя по Ближнему Востоку - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Путин освободил от должности своего спецпредставителя по Ближнему Востоку
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Также он освобожден от обязанностей... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T21:29
2025-07-09T21:29
владимир путин (политик)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
кадровые перестановки
новости
россия
политика
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Также он освобожден от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов."Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", – сказано в указе президента №470 от 9 июля.Следующим указом под номером 471 за подписью главы государства Богданов освобожден "от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки".Оба документа вступают в силу со дня подписания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), министерство иностранных дел рф (мид рф), кадровые перестановки, новости, россия, политика, ближний восток
Путин освободил от должности своего спецпредставителя по Ближнему Востоку

Замглавы МИД России Богданов освобожден от должности – указ

21:29 09.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Также он освобожден от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовых актов.
"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", – сказано в указе президента №470 от 9 июля.
Следующим указом под номером 471 за подписью главы государства Богданов освобожден "от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки".
Оба документа вступают в силу со дня подписания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Кадровые перестановкиНовостиРоссияПолитикаБлижний Восток
 
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