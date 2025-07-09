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"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке" - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"
"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке" - РИА Новости Крым, 09.07.2025
"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"
В "Артеке" уникальный опыт получают не только дети, но и знаменитые взрослые гости. Об этом РИА Новости Крым заявил актер театра и кино Сергей Баталов,... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T11:56
2025-07-09T12:06
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ЯЛТА, 9 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В "Артеке" уникальный опыт получают не только дети, но и знаменитые взрослые гости. Об этом РИА Новости Крым заявил актер театра и кино Сергей Баталов, сыгравший недавно в фильме первого директора международного детского центра."Когда мне предложили роль первого директора "Артека" – Соловьева, режиссер сразу сказал: "Ты так похож, что даже пробы не нужны". И я с радостью согласился. Снимались прямо здесь, в октябре. Дети участвовали, атмосфера была невероятная. А сегодня я уже не в кадре, а в жизни – наставник для этих ребят", – делится Баталов.Спустя годы после первой поездки в "Артек" в 2001 году, он регулярно возвращается сюда, но уже не как гость, а как полноценный участник образовательного процесса. По его словам, артековцы – не просто дети, а уже своего рода сообщество, отличающееся особой энергетикой и целеустремленностью.Особая часть его "работы" здесь – живое общение с подростками. Без сценариев и репетиций. Сергей Баталов охотно делится не только актерским мастерством, но и жизненным опытом, не боясь обсуждать темы, о которых порой трудно говорить даже в кругу семьи."Я говорю с ними обо всем – и про любовь, и про дружбу, и про отношения. У подростков сейчас сложный возраст, не каждый может поговорить с родителями откровенно. А со мной – могут. После одного мастер-класса ко мне подошел парень лет 15, обнял и сказал: "Я так с родителями никогда не разговаривал". Это важно", – вспоминает он.По его мнению, ключевая проблема – не в нежелании подростков общаться с родителями, а в том, что взрослым часто просто не хватает времени."Это не их вина, просто темп жизни такой. Но "Артек" дает детям возможность найти взрослых, которые их слушают. И это – бесценно", – подчеркивает Баталов.На вопрос о том, как лагерь и тематические смены и мероприятия в нем влияют на выбор профессии, Сергей Баталов приводит личный пример."Артек" для Баталова – это не просто место, где он когда-то снимался. Это территория, где взрослеют, мечтают и становятся личностями. И, возможно, будущие звезды кино и театра уже сидят в зале легендарного детского лагеря.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, мдц "артек", 100-летие "артека", кино, крым, новости крыма, культура, мнения, видео, сергей баталов, международный детский кинофестиваль "алые паруса"
"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"

Сергей Баталов стал наставником в "Артеке" после съемок в роли его первого директора

11:56 09.07.2025 (обновлено: 12:06 09.07.2025)
 
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ЯЛТА, 9 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В "Артеке" уникальный опыт получают не только дети, но и знаменитые взрослые гости. Об этом РИА Новости Крым заявил актер театра и кино Сергей Баталов, сыгравший недавно в фильме первого директора международного детского центра.
"Когда мне предложили роль первого директора "Артека" – Соловьева, режиссер сразу сказал: "Ты так похож, что даже пробы не нужны". И я с радостью согласился. Снимались прямо здесь, в октябре. Дети участвовали, атмосфера была невероятная. А сегодня я уже не в кадре, а в жизни – наставник для этих ребят", – делится Баталов.
Спустя годы после первой поездки в "Артек" в 2001 году, он регулярно возвращается сюда, но уже не как гость, а как полноценный участник образовательного процесса. По его словам, артековцы – не просто дети, а уже своего рода сообщество, отличающееся особой энергетикой и целеустремленностью.

"Дети здесь образованные, умные, талантливые. Когда они сюда приезжают, они становятся другими. Это очень влияет на детей. Я тоже мечтал в детстве побывать в "Артеке", но тогда туда отбирали только отличников или выдающихся ребят. Сегодня – все то же самое, только возможностей стало больше", – рассказал актер.

Особая часть его "работы" здесь – живое общение с подростками. Без сценариев и репетиций. Сергей Баталов охотно делится не только актерским мастерством, но и жизненным опытом, не боясь обсуждать темы, о которых порой трудно говорить даже в кругу семьи.
"Я говорю с ними обо всем – и про любовь, и про дружбу, и про отношения. У подростков сейчас сложный возраст, не каждый может поговорить с родителями откровенно. А со мной – могут. После одного мастер-класса ко мне подошел парень лет 15, обнял и сказал: "Я так с родителями никогда не разговаривал". Это важно", – вспоминает он.
По его мнению, ключевая проблема – не в нежелании подростков общаться с родителями, а в том, что взрослым часто просто не хватает времени.
"Это не их вина, просто темп жизни такой. Но "Артек" дает детям возможность найти взрослых, которые их слушают. И это – бесценно", – подчеркивает Баталов.
На вопрос о том, как лагерь и тематические смены и мероприятия в нем влияют на выбор профессии, Сергей Баталов приводит личный пример.
"Буквально перед поездкой сюда встретился с молодым режиссером. Он говорит: "Вы меня не помните, но я был школьником в 2012 году, а теперь окончил ВГИК и собираюсь снимать кино". Представляете? Если хотя бы один из них станет режиссером, благодаря нашей встрече – значит, я все делал не зря", – поделился деятель культуры.
"Артек" для Баталова – это не просто место, где он когда-то снимался. Это территория, где взрослеют, мечтают и становятся личностями. И, возможно, будущие звезды кино и театра уже сидят в зале легендарного детского лагеря.
Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.
Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВидеоМДЦ "Артек"100-летие "Артека"КиноКрымНовости КрымаКультураМненияСергей БаталовМеждународный детский кинофестиваль "Алые паруса"
 
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