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"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"

"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке" - РИА Новости Крым, 09.07.2025

"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"

В "Артеке" уникальный опыт получают не только дети, но и знаменитые взрослые гости. Об этом РИА Новости Крым заявил актер театра и кино Сергей Баталов,... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T11:56

2025-07-09T11:56

2025-07-09T12:06

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ЯЛТА, 9 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В "Артеке" уникальный опыт получают не только дети, но и знаменитые взрослые гости. Об этом РИА Новости Крым заявил актер театра и кино Сергей Баталов, сыгравший недавно в фильме первого директора международного детского центра."Когда мне предложили роль первого директора "Артека" – Соловьева, режиссер сразу сказал: "Ты так похож, что даже пробы не нужны". И я с радостью согласился. Снимались прямо здесь, в октябре. Дети участвовали, атмосфера была невероятная. А сегодня я уже не в кадре, а в жизни – наставник для этих ребят", – делится Баталов.Спустя годы после первой поездки в "Артек" в 2001 году, он регулярно возвращается сюда, но уже не как гость, а как полноценный участник образовательного процесса. По его словам, артековцы – не просто дети, а уже своего рода сообщество, отличающееся особой энергетикой и целеустремленностью.Особая часть его "работы" здесь – живое общение с подростками. Без сценариев и репетиций. Сергей Баталов охотно делится не только актерским мастерством, но и жизненным опытом, не боясь обсуждать темы, о которых порой трудно говорить даже в кругу семьи."Я говорю с ними обо всем – и про любовь, и про дружбу, и про отношения. У подростков сейчас сложный возраст, не каждый может поговорить с родителями откровенно. А со мной – могут. После одного мастер-класса ко мне подошел парень лет 15, обнял и сказал: "Я так с родителями никогда не разговаривал". Это важно", – вспоминает он.По его мнению, ключевая проблема – не в нежелании подростков общаться с родителями, а в том, что взрослым часто просто не хватает времени."Это не их вина, просто темп жизни такой. Но "Артек" дает детям возможность найти взрослых, которые их слушают. И это – бесценно", – подчеркивает Баталов.На вопрос о том, как лагерь и тематические смены и мероприятия в нем влияют на выбор профессии, Сергей Баталов приводит личный пример."Артек" для Баталова – это не просто место, где он когда-то снимался. Это территория, где взрослеют, мечтают и становятся личностями. И, возможно, будущие звезды кино и театра уже сидят в зале легендарного детского лагеря.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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