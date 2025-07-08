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Звезды кино закрыли фестиваль "Алые паруса" в Артеке
Звезды кино закрыли фестиваль "Алые паруса" в Артеке - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Звезды кино закрыли фестиваль "Алые паруса" в Артеке
Торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" состоялась в "Артеке", предает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 08.07.2025
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ЯЛТА, 8 июля – РИА Новости Крым. Торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" состоялась в "Артеке", предает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.За время проведения фестиваль собрал на одной площадке свыше 60 почетных гостей – звезд отечественного кино, театра и телевидения. Они ежедневно проводили мастер-классы, творческие встречи, также были подготовлены спортивные соревнования и просмотры конкурсных лент.Особое внимание в этом году было уделено конкурсной программе "Продюсерское кино". В ее рамках воспитанники "Артека" снимали собственные короткометражные фильмы, получая поддержку и советы от профессионалов индустрии.Первое место в этой номинации, по мнению детского жюри, заняла работа 8 отряда лагеря "Кипарисный" под названием "Он существует", спродюсированный Егором Сальниковым. Взрослое же жюри выбрало две картины - "Начнем сначала" и "Дельфин".Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Звезды кино закрыли фестиваль "Алые паруса" в Артеке
Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" в Артеке завершился гала-концертом
21:15 08.07.2025 (обновлено: 21:49 08.07.2025) ЯЛТА, 8 июля – РИА Новости Крым
. Торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" состоялась в "Артеке", предает корреспондент РИА Новости Крым
.
Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.
На финальном гала-вечере присутствовали признанные деятели киноискусства Сергей Гармаш, Наталья Щукина, Павел Комаров, Сергей Маховиков и многие другие. Звезды не только приняли участие в награждении победителей, но и пообщались с юными актерами, режиссерами и сценаристами, вдохновляя их личными историями и профессиональными советами.
За время проведения фестиваль собрал на одной площадке свыше 60 почетных гостей – звезд отечественного кино, театра и телевидения. Они ежедневно проводили мастер-классы, творческие встречи, также были подготовлены спортивные соревнования и просмотры конкурсных лент.
Особое внимание в этом году было уделено конкурсной программе "Продюсерское кино". В ее рамках воспитанники "Артека" снимали собственные короткометражные фильмы, получая поддержку и советы от профессионалов индустрии.
Первое место в этой номинации, по мнению детского жюри, заняла работа 8 отряда лагеря "Кипарисный" под названием "Он существует", спродюсированный Егором Сальниковым. Взрослое же жюри выбрало две картины - "Начнем сначала" и "Дельфин".
"Сегодняшний день для того, чтобы прожить эту жизнь здорово. Рассказывайте истории, творите и никогда не прекращайте этого делать!" - сказал на церемонии награждения продюсер картины "Он существует".
Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
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