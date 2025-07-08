https://crimea.ria.ru/20250708/postradavshiy-pri-massirovannoy-atake-dronov-na-lnr-umer-v-bolnitse-1147812099.html

Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице

Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице

Раненный при массированной атаке украинских дронов на города ЛНР мужчина умер в больнице. Об этом сообщили в правительстве республики. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T21:35

2025-07-08T21:35

2025-07-08T21:35

луганская народная республика (лнр)

минздрав лнр

происшествия

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наталия пащенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Раненный при массированной атаке украинских дронов на города ЛНР мужчина умер в больнице. Об этом сообщили в правительстве республики.Во вторник утром города Старобельск, Беловодск и Сватово подверглись ударам вражеских беспилотников, сообщал губернатор ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания.Всего за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей. Ранены 142 человека, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250708/rebenok-ranen-pri-obstrele-shebekino-1147810737.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), минздрав лнр, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, новости, наталия пащенко