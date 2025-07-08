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Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице
Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице
Раненный при массированной атаке украинских дронов на города ЛНР мужчина умер в больнице. Об этом сообщили в правительстве республики. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T21:35
2025-07-08T21:35
2025-07-08T21:35
луганская народная республика (лнр)
минздрав лнр
происшествия
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Раненный при массированной атаке украинских дронов на города ЛНР мужчина умер в больнице. Об этом сообщили в правительстве республики.Во вторник утром города Старобельск, Беловодск и Сватово подверглись ударам вражеских беспилотников, сообщал губернатор ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания.Всего за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей. Ранены 142 человека, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), минздрав лнр, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, новости, наталия пащенко
Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице
В ЛНР скончался пострадавший при атаке украинских беспилотников на Беловодск