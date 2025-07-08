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Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций
Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций
ВСУ нанесли массированный удар по трем городам в Луганской Народной Республике, били по центральным улицам и административным зданиям. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T09:57
2025-07-08T09:59
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
леонид пасечник
новости сво
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по трем городам в Луганской Народной Республике, били по центральным улицам и административным зданиям. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.По предварительным данным, в Беловодске пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске – административные здания и магазин. Предварительно, пострадавших нет. Пасечник отметил, что следователи республиканского СК фиксируют все последствия обстрелов. "Эта атака направлена на дестабилизацию обстановки и запугивание мирных жителей. Но обстановка под контролем. Все муниципальные и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности", - добавил глава региона.
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, новости сво, новости, обстрелы всу
Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций

ВСУ нанесли массированный удар по трем городам в Луганской Народной Республике

09:57 08.07.2025 (обновлено: 09:59 08.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОператор беспилотника ВСУ
Оператор беспилотника ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по трем городам в Луганской Народной Республике, били по центральным улицам и административным зданиям. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.
"Центры городов Старобельск, Беловодск и Сватово подверглись ударам вражеских БПЛА. Около 7:00 ВСУ предприняли массовый налет на города республики. Одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания", - написал он в своем Telegram - канале.
По предварительным данным, в Беловодске пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске – административные здания и магазин. Предварительно, пострадавших нет.
Пасечник отметил, что следователи республиканского СК фиксируют все последствия обстрелов.
"Эта атака направлена на дестабилизацию обстановки и запугивание мирных жителей. Но обстановка под контролем. Все муниципальные и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности", - добавил глава региона.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Атаки ВСУЛеонид ПасечникНовости СВОНовостиОбстрелы ВСУ
 
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