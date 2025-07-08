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Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций

Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций

ВСУ нанесли массированный удар по трем городам в Луганской Народной Республике, били по центральным улицам и административным зданиям. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T09:57

2025-07-08T09:57

2025-07-08T09:59

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по трем городам в Луганской Народной Республике, били по центральным улицам и административным зданиям. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.По предварительным данным, в Беловодске пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске – административные здания и магазин. Предварительно, пострадавших нет. Пасечник отметил, что следователи республиканского СК фиксируют все последствия обстрелов. "Эта атака направлена на дестабилизацию обстановки и запугивание мирных жителей. Но обстановка под контролем. Все муниципальные и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности", - добавил глава региона.

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, новости сво, новости, обстрелы всу