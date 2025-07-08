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Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн
Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн
Пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T11:48
2025-07-08T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.В пресс-службе перевозчика уточнили, что при редактировании можно добавить отчество, изменить пол. А также изменить в сумме максимум два знака в фамилии, имени и отчестве или в номере документа."Сервис реализован, чтобы пассажиры могли исправить случайные опечатки, сделанные при оформлении билетов. Более крупные ошибки, а также ошибки в заказах, которые включают в себя билеты для детей без места, можно исправить в кассе или через возврат билета и приобретение нового", – подчеркнули в "Гранд Сервис Экспресс".Аналогичный функционал для мобильного приложения пока не реализован и находится в разработке, добавил перевозчик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыПеревозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в ФеодосиюУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн

Пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс" могут проверить личные данные и исправить ошибки

11:48 08.07.2025 (обновлено: 11:51 08.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Покупка билетов на поезд "Гранд Сервис Экспресс"
Покупка билетов на поезд Гранд Сервис Экспресс
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
"В меню "Покупка и возврат" на сайте нужно выбрать раздел "Отредактировать персональные данные", после чего можно посмотреть данные о пассажире и при необходимости изменить их", – сказано в сообщении.
В пресс-службе перевозчика уточнили, что при редактировании можно добавить отчество, изменить пол. А также изменить в сумме максимум два знака в фамилии, имени и отчестве или в номере документа.
"Сервис реализован, чтобы пассажиры могли исправить случайные опечатки, сделанные при оформлении билетов. Более крупные ошибки, а также ошибки в заказах, которые включают в себя билеты для детей без места, можно исправить в кассе или через возврат билета и приобретение нового", – подчеркнули в "Гранд Сервис Экспресс".
Аналогичный функционал для мобильного приложения пока не реализован и находится в разработке, добавил перевозчик.
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