https://crimea.ria.ru/20250708/passazhiry-grand-servis-ekspress-smogut-menyat-svoi-dannye-onlayn-1147796946.html

Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн

Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн

Пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T11:48

2025-07-08T11:48

2025-07-08T11:51

гранд сервис экспресс

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.В пресс-службе перевозчика уточнили, что при редактировании можно добавить отчество, изменить пол. А также изменить в сумме максимум два знака в фамилии, имени и отчестве или в номере документа."Сервис реализован, чтобы пассажиры могли исправить случайные опечатки, сделанные при оформлении билетов. Более крупные ошибки, а также ошибки в заказах, которые включают в себя билеты для детей без места, можно исправить в кассе или через возврат билета и приобретение нового", – подчеркнули в "Гранд Сервис Экспресс".Аналогичный функционал для мобильного приложения пока не реализован и находится в разработке, добавил перевозчик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыПеревозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в ФеодосиюУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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