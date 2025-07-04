https://crimea.ria.ru/20250704/sankt-peterburg-nakryla-pylnaya-burya-1147720160.html

Санкт-Петербург накрыла пыльная буря

Санкт-Петербург накрыла пыльная буря - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Санкт-Петербург накрыла пыльная буря

Непогода в Санкт-Петербурге продолжает бушевать, теперь на город обрушилась пыльная буря, сообщают пользователи социальных сетей. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T18:04

2025-07-04T18:04

2025-07-04T18:04

санкт-петербург

погода

наводнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Непогода в Санкт-Петербурге продолжает бушевать, теперь на город обрушилась пыльная буря, сообщают пользователи социальных сетей.Очевидцы уточняют, что на Васильевском острове сейчас плохая видимость – сильный ветер разгоняет песок с намывных территорий.Ливни и ветер начались в Петербурге еще в четверг вечером. Порывы не стихают до сих пор, в регионе действует штормовое предупреждение. Во избежание морского нагонного наводнения в городе закрыли затворы Комплекса защитных сооружений, однако, корреспондент РИА Новости сообщал, что на Университетской набережной в районе Благовещенского моста волны захлестывают сушу. В агентстве также добавили, что волны в Финском заливе достигали трехметровой высоты, а движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру перекрыто. Кроме того, наблюдается подтопление прибрежных зон от Сестрорецка до поселка Ушково. В зону бедствия попали пляжи: "Дубковский", "Сестрорецкий", "Дюны", "Белые ночи", "Ласковый", "Чудный", "Комаровский", "Золотой", "Детский".Председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко рассказал, что из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду в садах и скверах Санкт-Петербурга повалились 137 деревьев.Главное управление МЧС по городу сообщило, что из-за непогоды пострадали пять человек и восемь машин получили повреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250704/navodnenie-i-shtorm-v-peterburge---chto-izvestno-1147703924.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, погода, наводнение, россия, новости