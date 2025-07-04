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Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды
Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды
Пять человек пострадали в Санкт-Петербурге из-за обрушившейся непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T15:08
2025-07-04T15:28
санкт-петербург
стихия
штормовое предупреждение
погода
происшествия
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в Санкт-Петербурге из-за обрушившейся непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.Шторм обрушился на Питер накануне и усилился в пятницу. Ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и пляжи.Уточняется, что 186 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий падения деревьев и веток, 25 выездов совершено для устранения угрозы падения слабо закрепленных конструкций. В чрезвычайном ведомстве призывали жителей Северной столицы соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях и не выходить на улицу без особой необходимости.Из-за угрозы наводнения в городе ранее закрыли комплекс защитных сооружений. По состоянию на утро пятницы уровень воды в Неве при закрытых створках повысился до 95 см и продолжает подниматься, сообщалось ранее. Желтый" уровень опасности в Петербурге будет действовать до 01:00 5 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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санкт-петербург, стихия, штормовое предупреждение, погода, происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды

В Санкт-Петербурге пять человек пострадали из-за шторма

15:08 04.07.2025 (обновлено: 15:28 04.07.2025)
 
© ГУ МЧС РФ по Санкт-ПетербургуНепогода в Петербурге
Непогода в Петербурге
© ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в Санкт-Петербурге из-за обрушившейся непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.
Шторм обрушился на Питер накануне и усилился в пятницу. Ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и пляжи.
"Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии. При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что 186 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий падения деревьев и веток, 25 выездов совершено для устранения угрозы падения слабо закрепленных конструкций.
В чрезвычайном ведомстве призывали жителей Северной столицы соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях и не выходить на улицу без особой необходимости.
Из-за угрозы наводнения в городе ранее закрыли комплекс защитных сооружений. По состоянию на утро пятницы уровень воды в Неве при закрытых створках повысился до 95 см и продолжает подниматься, сообщалось ранее. Желтый" уровень опасности в Петербурге будет действовать до 01:00 5 июля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Санкт-ПетербургСтихияШтормовое предупреждениеПогодаПроисшествияОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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