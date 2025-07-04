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Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды

Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Пять человек пострадали в Питере из-за непогоды

Пять человек пострадали в Санкт-Петербурге из-за обрушившейся непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T15:08

2025-07-04T15:08

2025-07-04T15:28

санкт-петербург

стихия

штормовое предупреждение

погода

происшествия

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в Санкт-Петербурге из-за обрушившейся непогоды, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.Шторм обрушился на Питер накануне и усилился в пятницу. Ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и пляжи.Уточняется, что 186 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий падения деревьев и веток, 25 выездов совершено для устранения угрозы падения слабо закрепленных конструкций. В чрезвычайном ведомстве призывали жителей Северной столицы соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях и не выходить на улицу без особой необходимости.Из-за угрозы наводнения в городе ранее закрыли комплекс защитных сооружений. По состоянию на утро пятницы уровень воды в Неве при закрытых створках повысился до 95 см и продолжает подниматься, сообщалось ранее. Желтый" уровень опасности в Петербурге будет действовать до 01:00 5 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, стихия, штормовое предупреждение, погода, происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости