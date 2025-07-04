Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250704/bespilotniki-atakovali-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1147696310.html
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T06:07
2025-07-04T06:23
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
происшествия
новости сво
взрыв
общество
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140251893_0:88:3015:1784_1920x0_80_0_0_0acca5eff1e0e33563829c3d7fb93160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, од ударов вражеских БПЛА ночью оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В Азове в результате взрыва беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме. Проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, люди не пострадали. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место падения оцеплено, добавил Слюсарь.В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза беспилотной атаки, отметил врио главы области.Накануне в Липецкой области из-за падения осколков вражеских дронов погибла пенсионерка и есть раненые. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, были атакованы жилые дома, удары пришлись на Липецк и Ельск. В Воронежской области в двух частных домах были повреждены крыши и выбиты окна, сообщал губернатор Александр Гусев. А в Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены. Никто из жителей не пострадал, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.Всего же в четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, два из которых - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140251893_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_73bd22f39be74e806be058f6caf93b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, новости сво, взрыв, общество, атаки всу
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно

В Ростовской области при атаке беспилотников погибла женщина и повреждены жилые дома

06:07 04.07.2025 (обновлено: 06:23 04.07.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, од ударов вражеских БПЛА ночью оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
"В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района", - написал он в Telegram.
В Азове в результате взрыва беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме. Проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, люди не пострадали.
Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место падения оцеплено, добавил Слюсарь.
В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза беспилотной атаки, отметил врио главы области.
Накануне в Липецкой области из-за падения осколков вражеских дронов погибла пенсионерка и есть раненые. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, были атакованы жилые дома, удары пришлись на Липецк и Ельск.
В Воронежской области в двух частных домах были повреждены крыши и выбиты окна, сообщал губернатор Александр Гусев. А в Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены. Никто из жителей не пострадал, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.
Всего же в четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, два из которых - над Крымом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Юрий СлюсарьПроисшествияНовости СВОВзрывОбществоАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:57ВСУ ударили по Сергиево-Посадскому городскому округу – ранен мужчина
06:32Удары по Украине сегодня: Киев объят огнем
06:07Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 июля
22:42Разговор Путина с Трампом и остановка поставок оружия Украине – главное
22:35Почему НАТО не хочет принимать Украину в свой состав
22:20На Кубани в лагере отравились дети
22:04Крымский мост: актуальная информация к вечеру четверга
21:48Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки
21:32МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
21:07Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты
20:54Майкл Мэдсен – биография
20:41Умер актер Майкл Мэдсен
20:32Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
20:11Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие
19:52Почему США остановили военную помощь Украине – мнение
19:22"Верните наших ребят": Sputnik выступил с призывом к властям Азербайджана
19:20Путин с Трампом обсудили Украину
19:03Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США
Лента новостейМолния