https://crimea.ria.ru/20250704/bespilotniki-atakovali-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1147696310.html
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T06:07
2025-07-04T06:07
2025-07-04T06:23
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
происшествия
новости сво
взрыв
общество
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, од ударов вражеских БПЛА ночью оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В Азове в результате взрыва беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме. Проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, люди не пострадали. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место падения оцеплено, добавил Слюсарь.В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза беспилотной атаки, отметил врио главы области.Накануне в Липецкой области из-за падения осколков вражеских дронов погибла пенсионерка и есть раненые. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, были атакованы жилые дома, удары пришлись на Липецк и Ельск. В Воронежской области в двух частных домах были повреждены крыши и выбиты окна, сообщал губернатор Александр Гусев. А в Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены. Никто из жителей не пострадал, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.Всего же в четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, два из которых - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, новости сво, взрыв, общество, атаки всу
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
В Ростовской области при атаке беспилотников погибла женщина и повреждены жилые дома
06:07 04.07.2025 (обновлено: 06:23 04.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, од ударов вражеских БПЛА ночью оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
"В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района", - написал он в Telegram.
В Азове в результате взрыва беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме. Проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, люди не пострадали.
Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место падения оцеплено, добавил Слюсарь.
В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза беспилотной атаки, отметил врио главы области.
Накануне в Липецкой области из-за падения осколков вражеских дронов погибла пенсионерка и есть раненые. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, были атакованы жилые дома, удары пришлись на Липецк и Ельск
.
В Воронежской области в двух частных домах были повреждены крыши и выбиты окна, сообщал губернатор Александр Гусев. А в Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены. Никто из жителей не пострадал, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.
Всего же в четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников
над регионами России, два из которых - над Крымом.
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