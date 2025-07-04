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Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно

Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно

Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T06:07

2025-07-04T06:07

2025-07-04T06:23

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

происшествия

новости сво

взрыв

общество

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинских беспилотников на города и села Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, од ударов вражеских БПЛА ночью оказались Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В Азове в результате взрыва беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме. Проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, люди не пострадали. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион имени Лакомова. Место падения оцеплено, добавил Слюсарь.В данный момент в Ростовской области сохраняется угроза беспилотной атаки, отметил врио главы области.Накануне в Липецкой области из-за падения осколков вражеских дронов погибла пенсионерка и есть раненые. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, были атакованы жилые дома, удары пришлись на Липецк и Ельск. В Воронежской области в двух частных домах были повреждены крыши и выбиты окна, сообщал губернатор Александр Гусев. А в Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены. Никто из жителей не пострадал, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.Всего же в четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, два из которых - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, новости сво, взрыв, общество, атаки всу