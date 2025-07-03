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Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУ
Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУ
Украинские боевики продолжают атаки на мирные регионы России, в ночь на 3 июля вражеские беспилотники сбиты над Крымом и еще четырьмя регионам России. При этом... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T10:36
2025-07-03T10:36
липецк
липецкая область
игорь артамонов
атаки всу на крым
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают атаки на мирные регионы России, в ночь на 3 июля вражеские беспилотники сбиты над Крымом и еще четырьмя регионам России. При этом в Липецкой области из-за падения осколков погибла пенсионерка и есть раненые.Что известно о ночных атаках на регионы России и их последствиях – в подборке РИА Новости Крым.Атаки на регионы РоссииПо данным Минобороны, в ночь на четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России.В том числе, над территорией Белгородской области сбили 27 БПЛА, еще 22 беспилотника уничтожены над Воронежской областью, десять – над Липецкой, восемь – над Курской.Ситуация в Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов утром сообщил, что вражеские БПЛА атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. В Липецком округе при падении осколков дрона на жилой дом погибла 71-летняя женщина, еще два человека получили ранения. В четверг в регионе будет собрано заседание оперативного штаба.Как сообщил глава города Роман Ченцов, в разных частях Липецка повреждены стекла и крыши домов, от обломков БПЛА пострадали автомобили. Специальная комиссия администрации обследует все повреждения. Людям пообещали оказать помощь.В Ельце дрон попал в строящуюся многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Жители эвакуированы. На месте работают экстренные службы. Еще один БПЛА упал на парковку одного из предприятий в Ельце, возник пожар, который был локализован. Сотрудников ближайших цехов эвакуировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.Другие последствия ночных атакВ Воронежской области в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и в квартире выбито по одному окну, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены. Никто из жителей не пострадал, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое раненыПять беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем
липецк
липецкая область
воронежская область
курская область
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУ

Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак беспилотников ВСУ

10:36 03.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря АртамоноваПоследствия атаки ВСУ на Липецкую область
Последствия атаки ВСУ на Липецкую область
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают атаки на мирные регионы России, в ночь на 3 июля вражеские беспилотники сбиты над Крымом и еще четырьмя регионам России. При этом в Липецкой области из-за падения осколков погибла пенсионерка и есть раненые.
Что известно о ночных атаках на регионы России и их последствиях – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки на регионы России

По данным Минобороны, в ночь на четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России.
В том числе, над территорией Белгородской области сбили 27 БПЛА, еще 22 беспилотника уничтожены над Воронежской областью, десять – над Липецкой, восемь – над Курской.

Кроме того, два вражеских дрона российские средства ПВО сбили над территорией Республики Крым.

Ситуация в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утром сообщил, что вражеские БПЛА атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. В Липецком округе при падении осколков дрона на жилой дом погибла 71-летняя женщина, еще два человека получили ранения.
В четверг в регионе будет собрано заседание оперативного штаба.
"Поговорили с жителями — никому переселение в пункты временного размещения не понадобилось. Сильно пострадал один дом, где погибла женщина. В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль", - написал он в Telegram.
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря АртамоноваПоследствия атаки ВСУ на Липецкую область
Последствия атаки ВСУ на Липецкую область
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
Последствия атаки ВСУ на Липецкую область
Как сообщил глава города Роман Ченцов, в разных частях Липецка повреждены стекла и крыши домов, от обломков БПЛА пострадали автомобили. Специальная комиссия администрации обследует все повреждения. Людям пообещали оказать помощь.
В Ельце дрон попал в строящуюся многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Жители эвакуированы. На месте работают экстренные службы. Еще один БПЛА упал на парковку одного из предприятий в Ельце, возник пожар, который был локализован. Сотрудников ближайших цехов эвакуировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря АртамоноваПоследствия атаки ВСУ на Липецкую область
Последствия атаки ВСУ на Липецкую область
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
Последствия атаки ВСУ на Липецкую область

Другие последствия ночных атак

В Воронежской области в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и в квартире выбито по одному окну, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, оперативные службы находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
В Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены. Никто из жителей не пострадал, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.
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