Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250703/dva-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1147666158.html
Два беспилотника сбили над Крымом
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Два беспилотника сбили над Крымом
69 беспилотников уничтожены за ночь над пятью регионами России, в том числе два БПЛА сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T07:14
2025-07-03T07:52
министерство обороны рф
атаки всу на крым
атаки всу
липецкая область
крым
белгородская область
воронежская область
курская область
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:13:1195:685_1920x0_80_0_0_ecbee70f43a3b6bbd326bc201aa6ea0d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 69 беспилотников уничтожены за ночь над пятью регионами России, в том числе два БПЛА сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские дроны атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При ударах погибла пенсионерка, еще два человека получили ранения. Кроме того, один БПЛА упал на парковку одного из предприятий и вызвал пожар. ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с воздуха. Накануне над регионом было отражено три атаки. Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
липецкая область
крым
белгородская область
воронежская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_1333024e20fc519e1df6bd484b68aacb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, липецкая область, крым, белгородская область, воронежская область, курская область, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво
Два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом и еще четырьмя регионами за ночь уничтожили 69 беспилотников

07:14 03.07.2025 (обновлено: 07:52 03.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 69 беспилотников уничтожены за ночь над пятью регионами России, в том числе два БПЛА сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 27 БПЛА над территорией Белгородской области, 22 – над Воронежской,️ 10 – над Липецкой и 8 – над Курской областями, а также два – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну.
"Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в Telegram.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские дроны атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При ударах погибла пенсионерка, еще два человека получили ранения. Кроме того, один БПЛА упал на парковку одного из предприятий и вызвал пожар.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с воздуха. Накануне над регионом было отражено три атаки. Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА над Крымом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУЛипецкая областьКрымБелгородская областьВоронежская областьКурская областьНовости СВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
09:46На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США
09:16Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
08:54Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
08:33Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ
08:16В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи
07:57Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области
07:37Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска
07:14Два беспилотника сбили над Крымом
07:06У Крымского моста начала расти очередь
06:37Защитники земли русской: как советские войска освободили Минск
06:10Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы
00:01Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
23:20В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
22:42В Севастополе всю ночь будут стрелять
22:33Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное
22:21Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:52Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
Лента новостейМолния