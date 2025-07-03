Два беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом и еще четырьмя регионами за ночь уничтожили 69 беспилотников
07:14 03.07.2025 (обновлено: 07:52 03.07.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 69 беспилотников уничтожены за ночь над пятью регионами России, в том числе два БПЛА сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 27 БПЛА над территорией Белгородской области, 22 – над Воронежской,️ 10 – над Липецкой и 8 – над Курской областями, а также два – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну.
"Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в Telegram.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские дроны атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При ударах погибла пенсионерка, еще два человека получили ранения. Кроме того, один БПЛА упал на парковку одного из предприятий и вызвал пожар.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с воздуха. Накануне над регионом было отражено три атаки. Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА над Крымом.
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