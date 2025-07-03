https://crimea.ria.ru/20250703/dva-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1147666158.html

Два беспилотника сбили над Крымом

Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Два беспилотника сбили над Крымом

69 беспилотников уничтожены за ночь над пятью регионами России, в том числе два БПЛА сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T07:14

2025-07-03T07:14

2025-07-03T07:52

министерство обороны рф

атаки всу на крым

атаки всу

липецкая область

крым

белгородская область

воронежская область

курская область

новости сво

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:13:1195:685_1920x0_80_0_0_ecbee70f43a3b6bbd326bc201aa6ea0d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 69 беспилотников уничтожены за ночь над пятью регионами России, в том числе два БПЛА сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские дроны атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При ударах погибла пенсионерка, еще два человека получили ранения. Кроме того, один БПЛА упал на парковку одного из предприятий и вызвал пожар. ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с воздуха. Накануне над регионом было отражено три атаки. Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

липецкая область

крым

белгородская область

воронежская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, липецкая область, крым, белгородская область, воронежская область, курская область, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво