Путин сообщил о телефонном разговоре с Трампом
Путин сообщил о планах поговорить в четверг с Дональдом Трампом
16:31 03.07.2025 (обновлено: 16:45 03.07.2025)
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует в четверг провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в ходе ознакомления выставки растущих российских брендов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает РИА Новости.
"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", - сказал глава российского государства.
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.
Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 июня. Путин и Трамп, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными. Лидеры обеих стран выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы.
В предыдущий раз в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 4 июня обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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