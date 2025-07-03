https://crimea.ria.ru/20250703/putin-soobschil-o-telefonnom-razgovore-s-trampom--1147685773.html

Путин сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Путин сообщил о телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Путин сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует в четверг провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T16:31

2025-07-03T16:31

2025-07-03T16:45

владимир путин (политик)

дональд трамп

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переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует в четверг провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в ходе ознакомления выставки растущих российских брендов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает РИА Новости. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 июня. Путин и Трамп, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными. Лидеры обеих стран выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы.В предыдущий раз в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 4 июня обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250629/vstrecha-putina-i-trampa--ushakov-oboznachil-perspektivu-1147569874.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, политика, новости, россия, сша, переговоры