Рейтинг@Mail.ru
О чем говорили Путин и Трамп – подробности - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250604/o-chem-govorili-putin-i-tramp--podrobnosti-1146951463.html
О чем говорили Путин и Трамп – подробности
О чем говорили Путин и Трамп – подробности - РИА Новости Крым, 04.06.2025
О чем говорили Путин и Трамп – подробности
В ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T21:10
2025-06-04T21:11
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
сша
юрий ушаков
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/38/1113833849_0:130:3155:1905_1920x0_80_0_0_4d48b381c25351c9d368830d59c2abcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе срыв прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.Он добавил, что подобные действия, по мнению Москвы, позволяют говорить о превращении киевского режима в террористическую организацию.В разговоре также поднималась тема недавних ударов по военным аэродромам России. По утверждению американской стороны, Вашингтон не был заранее проинформирован об этих действиях, сказал Ушаков."Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", – подчеркнул помощник президента.Он также уточнил, что итоги беседы оба лидера охарактеризовали как конструктивные.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и ЭрдоганомМединский доложил Путину о результатах переговоров с УкраинойОбмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7-9 июня
https://crimea.ria.ru/20250604/putin-nazval-chp-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-tselenapravlennym-udarom-1146946279.html
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/38/1113833849_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_99e44d33a4aa4057067122a6981e272e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, юрий ушаков, политика, внешняя политика, новости
О чем говорили Путин и Трамп – подробности

Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

21:10 04.06.2025 (обновлено: 21:11 04.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе срыв прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.
"Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чистым гражданским целям, по мирному населению. Это международным правом однозначно ассоциируется как терроризм", – отметил Ушаков.
Он добавил, что подобные действия, по мнению Москвы, позволяют говорить о превращении киевского режима в террористическую организацию.
В разговоре также поднималась тема недавних ударов по военным аэродромам России. По утверждению американской стороны, Вашингтон не был заранее проинформирован об этих действиях, сказал Ушаков.
"Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", – подчеркнул помощник президента.
Он также уточнил, что итоги беседы оба лидера охарактеризовали как конструктивные.
"И президент Трамп, и наш президент подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом. Оба акцентировали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный", – резюмировал Ушаков.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной
Обмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7-9 июня
Подрыв моста в Брянской области
17:20
Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом
 
Владимир Путин (политик)РоссияДональд ТрампСШАЮрий УшаковПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39На госуслугах появились новые функции
21:23Беспилотник сбили над Крымом
21:10О чем говорили Путин и Трамп – подробности
20:54В Севастополе до конца года появится новая поликлиника
20:34Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани
20:18Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV
20:12Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики
19:56Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано
19:45Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
19:30Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
19:18Пьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой
19:03Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
18:50Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет
18:38В Феодосии вместе с сухостоем сгорела легковушка
18:27Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной
18:17Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать
18:01Больше 15,5 тысяч жителей Феодосии остались без электричества
17:53122 человека пострадали при теракте в Брянской области
17:31Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин
17:26ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин
Лента новостейМолния