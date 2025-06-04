https://crimea.ria.ru/20250604/o-chem-govorili-putin-i-tramp--podrobnosti-1146951463.html

О чем говорили Путин и Трамп – подробности

О чем говорили Путин и Трамп – подробности - РИА Новости Крым, 04.06.2025

О чем говорили Путин и Трамп – подробности

В ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T21:10

2025-06-04T21:10

2025-06-04T21:11

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе срыв прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.Он добавил, что подобные действия, по мнению Москвы, позволяют говорить о превращении киевского режима в террористическую организацию.В разговоре также поднималась тема недавних ударов по военным аэродромам России. По утверждению американской стороны, Вашингтон не был заранее проинформирован об этих действиях, сказал Ушаков."Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", – подчеркнул помощник президента.Он также уточнил, что итоги беседы оба лидера охарактеризовали как конструктивные.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и ЭрдоганомМединский доложил Путину о результатах переговоров с УкраинойОбмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7-9 июня

https://crimea.ria.ru/20250604/putin-nazval-chp-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-tselenapravlennym-udarom-1146946279.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, юрий ушаков, политика, внешняя политика, новости