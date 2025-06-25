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Судак, Симферополь и Евпатория обесточены

Судак, Симферополь и Евпатория обесточены - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Судак, Симферополь и Евпатория обесточены

Жители ряда улиц города Судак на юго-восточном побережье Крыма, а также Симферополь и Евпатория в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T14:04

2025-06-25T14:04

2025-06-25T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Жители ряда улиц города Судак на юго-восточном побережье Крыма, а также Симферополь и Евпатория в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, в Судаке без света жители квартала Юго-Западный, а также улиц Ленина, Айвазовского, Спендиарова, Майора Хвостова, Нахимова, Пограничников. Отключения коснулись и абонентов на переулках Солнечный, Серный, Санаторный и прилегающие к ним улиц и переулков.В Симферополе обесточены улицы Ливадийская, Хатыра, Ялтинская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также садоводческо-огородническое товарищество (СОТ) "Пенсионер".В Евпатории без света проспект Победы (частично), а также улицы 9 Мая, Чапаева и прилегающие к ним улицы и переулки.Аварийные бригады уже работают на месте. Восстановить подачу электроснабжения планируется в течение трех часов.В этом году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. По его словам, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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