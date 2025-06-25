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Судак, Симферополь и Евпатория обесточены - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Судак, Симферополь и Евпатория обесточены
Судак, Симферополь и Евпатория обесточены - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Судак, Симферополь и Евпатория обесточены
Жители ряда улиц города Судак на юго-восточном побережье Крыма, а также Симферополь и Евпатория в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T14:04
2025-06-25T14:04
крым
судак
гуп рк "крымэнерго"
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отключение электроэнергии в крыму
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Жители ряда улиц города Судак на юго-восточном побережье Крыма, а также Симферополь и Евпатория в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, в Судаке без света жители квартала Юго-Западный, а также улиц Ленина, Айвазовского, Спендиарова, Майора Хвостова, Нахимова, Пограничников. Отключения коснулись и абонентов на переулках Солнечный, Серный, Санаторный и прилегающие к ним улиц и переулков.В Симферополе обесточены улицы Ливадийская, Хатыра, Ялтинская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также садоводческо-огородническое товарищество (СОТ) "Пенсионер".В Евпатории без света проспект Победы (частично), а также улицы 9 Мая, Чапаева и прилегающие к ним улицы и переулки.Аварийные бригады уже работают на месте. Восстановить подачу электроснабжения планируется в течение трех часов.В этом году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. По его словам, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Судак, Симферополь и Евпатория обесточены

Судак, Симферополь и Евпатория частично остались без электроснабжения из-за аварии

14:04 25.06.2025
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Жители ряда улиц города Судак на юго-восточном побережье Крыма, а также Симферополь и Евпатория в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
По данным предприятия, в Судаке без света жители квартала Юго-Западный, а также улиц Ленина, Айвазовского, Спендиарова, Майора Хвостова, Нахимова, Пограничников. Отключения коснулись и абонентов на переулках Солнечный, Серный, Санаторный и прилегающие к ним улиц и переулков.
В Симферополе обесточены улицы Ливадийская, Хатыра, Ялтинская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также садоводческо-огородническое товарищество (СОТ) "Пенсионер".
В Евпатории без света проспект Победы (частично), а также улицы 9 Мая, Чапаева и прилегающие к ним улицы и переулки.
Аварийные бригады уже работают на месте. Восстановить подачу электроснабжения планируется в течение трех часов.
В этом году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. По его словам, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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