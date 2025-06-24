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После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки

После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки - РИА Новости Крым, 24.06.2025

После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки

Прокуратура Керчи начала проверку по факту падения местной жительницы с младенцем в неогороженную яму на месте проведения ремонтных работ на водопроводных... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T12:00

2025-06-24T12:00

2025-06-24T12:00

крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи начала проверку по факту падения местной жительницы с младенцем в неогороженную яму на месте проведения ремонтных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы, указывается в сообщениях.По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.В крымском главке СК России также начал следственные мероприятия по факту халатности. Сотрудники устанавливают всех лиц, ответственных за проведение работ и за соблюдение требований безопасности.Ранее сообщалось, что в Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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