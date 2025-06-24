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После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки
После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки - РИА Новости Крым, 24.06.2025
После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки
Прокуратура Керчи начала проверку по факту падения местной жительницы с младенцем в неогороженную яму на месте проведения ремонтных работ на водопроводных... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T12:00
2025-06-24T12:00
крым
керчь
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи начала проверку по факту падения местной жительницы с младенцем в неогороженную яму на месте проведения ремонтных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы, указывается в сообщениях.По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.В крымском главке СК России также начал следственные мероприятия по факту халатности. Сотрудники устанавливают всех лиц, ответственных за проведение работ и за соблюдение требований безопасности.Ранее сообщалось, что в Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, новости крыма
После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки

В Крыму прокуратура и СК начали проверки по факту падения керчанки с ребенком в яму

12:00 24.06.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи начала проверку по факту падения местной жительницы с младенцем в неогороженную яму на месте проведения ремонтных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы, указывается в сообщениях.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части деятельности ответственных должностных лиц при организации работ", – сообщают в ведомстве.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.
В крымском главке СК России также начал следственные мероприятия по факту халатности. Сотрудники устанавливают всех лиц, ответственных за проведение работ и за соблюдение требований безопасности.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы.
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