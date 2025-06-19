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В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации
В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации
В Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает управление МВД по... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T17:21
2025-06-19T18:01
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает управление МВД по региону.По данным ведомства, подросток отправился на дачу с друзьями и родителями одного из них. Там ребята втроем собирали черешню и захотели взобраться повыше, чтобы достать до ягод. Игнорируя предупреждения взрослых об опасности, все трое взобрались на заколоченный деревянными досками колодец, а когда спускались, один из ребят провалился и упал с высоты 17 метров.Подросток получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое, он находится в реанимации.Еще одно ЧП произошло в Севастополе с шестилетней девочкой. Находясь с матерью на пляже, она пошла купаться в море с надувным кругом, наглоталась морской воды и начала тонуть. Девочку успели достать из воды и реанимировать. Сейчас ее уже перевели из реанимации в обычную палату, а на мать составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации

В Севастополе подросток попал в реанимацию после падения в 17-метровый колодец

17:21 19.06.2025 (обновлено: 18:01 19.06.2025)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе ребенок провалился в колодец
В Севастополе ребенок провалился в колодец
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, подросток отправился на дачу с друзьями и родителями одного из них. Там ребята втроем собирали черешню и захотели взобраться повыше, чтобы достать до ягод. Игнорируя предупреждения взрослых об опасности, все трое взобрались на заколоченный деревянными досками колодец, а когда спускались, один из ребят провалился и упал с высоты 17 метров.
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе ребенок провалился в колодец
В Севастополе ребенок провалился в колодец
© Прокуратура Севастополя
В Севастополе ребенок провалился в колодец
Подросток получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое, он находится в реанимации.
Еще одно ЧП произошло в Севастополе с шестилетней девочкой. Находясь с матерью на пляже, она пошла купаться в море с надувным кругом, наглоталась морской воды и начала тонуть. Девочку успели достать из воды и реанимировать. Сейчас ее уже перевели из реанимации в обычную палату, а на мать составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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