https://crimea.ria.ru/20250619/v-sevastopole-podrostok-upal-v-17-metrovyy-kolodets-malchik-v-reanimatsii-1147356632.html

В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации

В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимации

В Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает управление МВД по... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T17:21

2025-06-19T17:21

2025-06-19T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает управление МВД по региону.По данным ведомства, подросток отправился на дачу с друзьями и родителями одного из них. Там ребята втроем собирали черешню и захотели взобраться повыше, чтобы достать до ягод. Игнорируя предупреждения взрослых об опасности, все трое взобрались на заколоченный деревянными досками колодец, а когда спускались, один из ребят провалился и упал с высоты 17 метров.Подросток получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое, он находится в реанимации.Еще одно ЧП произошло в Севастополе с шестилетней девочкой. Находясь с матерью на пляже, она пошла купаться в море с надувным кругом, наглоталась морской воды и начала тонуть. Девочку успели достать из воды и реанимировать. Сейчас ее уже перевели из реанимации в обычную палату, а на мать составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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