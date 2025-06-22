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СВО: армия России освобождает села и "давит" оборону противника - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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СВО: армия России освобождает села и "давит" оборону противника
СВО: армия России освобождает села и "давит" оборону противника - РИА Новости Крым, 22.06.2025
СВО: армия России освобождает села и "давит" оборону противника
Киевский режим за минувшие сутки потерял еще1355 боевиков на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T14:56
2025-06-22T14:56
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим за минувшие сутки потерял еще1355 боевиков на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад материальных средств.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и пять автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств.Бойцы подразделения войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Потери противника составили более 500 военнослужащих, два бронеавтомобиля "Казак", три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и два снаряда HIMARS производства США, а также 164 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, украина
СВО: армия России освобождает села и "давит" оборону противника

Украина потеряла еще 1355 боевиков за сутки - Минобороны

14:56 22.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим за минувшие сутки потерял еще1355 боевиков на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад материальных средств.
В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и пять автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств.
Бойцы подразделения войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Потери противника составили более 500 военнослужащих, два бронеавтомобиля "Казак", три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих.
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и два снаряда HIMARS производства США, а также 164 БПЛА самолетного типа.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФУкраина
 
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