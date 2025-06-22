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ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР
ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 22.06.2025
ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР
Армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T12:16
2025-06-22T12:18
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250621/armiya-rf-osvobodila-zaporozhe-1147398724.html
украина
харьковская область
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, харьковская область, донецкая народная республика (днр), новости, министерство обороны рф
ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР

ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР - Минобороны

12:16 22.06.2025 (обновлено: 12:18 22.06.2025)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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