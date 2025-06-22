https://crimea.ria.ru/20250622/vs-rf-osvobodili-dva-sela-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-1147412675.html

ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР

ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР - РИА Новости Крым, 22.06.2025

ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР

Армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T12:16

2025-06-22T12:16

2025-06-22T12:18

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харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250621/armiya-rf-osvobodila-zaporozhe-1147398724.html

украина

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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2025

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