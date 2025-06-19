https://crimea.ria.ru/20250619/turistka-zabludilas-v-gorakh-pod-sudakom-1147363889.html

Туристка заблудилась в горах под Судаком

Туристка заблудилась в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Туристка заблудилась в горах под Судаком

Туристка заблудилась в горах под Судаком. Как сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МСЧ России по РК, девушку пришлось спасать с помощью... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T21:41

2025-06-19T21:41

2025-06-19T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Туристка заблудилась в горах под Судаком. Как сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МСЧ России по РК, девушку пришлось спасать с помощью альпинистского снаряжения.По данным пресс-службы, девушка заблудилась в горно-лесной местности на тропе в районе источника Святой Анастасии. Ее местонахождение удалось быстро установить.На помощь выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым и Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" – всего 7 человек и 3 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туриста с маленькими детьми эвакуировали с горы Аю-Даг в КрымуНа Аю-Даге спасли заблудившуюся туристкуЖенщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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