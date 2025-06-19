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Туристка заблудилась в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Туристка заблудилась в горах под Судаком
Туристка заблудилась в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Туристка заблудилась в горах под Судаком
Туристка заблудилась в горах под Судаком. Как сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МСЧ России по РК, девушку пришлось спасать с помощью... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T21:41
2025-06-19T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Туристка заблудилась в горах под Судаком. Как сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МСЧ России по РК, девушку пришлось спасать с помощью альпинистского снаряжения.По данным пресс-службы, девушка заблудилась в горно-лесной местности на тропе в районе источника Святой Анастасии. Ее местонахождение удалось быстро установить.На помощь выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым и Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" – всего 7 человек и 3 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туриста с маленькими детьми эвакуировали с горы Аю-Даг в КрымуНа Аю-Даге спасли заблудившуюся туристкуЖенщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину
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новости крыма, крым, судак, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гу мчс рф по республике крым
Туристка заблудилась в горах под Судаком

МЧС: в горах под Судаком спасли заблудившуюся туристку

21:41 19.06.2025
 
© МЧС РФТуристка заблудилась в горах под Судаком
Туристка заблудилась в горах под Судаком
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Туристка заблудилась в горах под Судаком. Как сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МСЧ России по РК, девушку пришлось спасать с помощью альпинистского снаряжения.
По данным пресс-службы, девушка заблудилась в горно-лесной местности на тропе в районе источника Святой Анастасии. Ее местонахождение удалось быстро установить.
"Затем при помощи альпинистского снаряжения девушку эвакуировали в безопасное место и сопроводили к автомобилю спасателей. В медицинской помощи не нуждалась", - сказано в релизе ведомства.
На помощь выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым и Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" – всего 7 человек и 3 единиц техники.
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