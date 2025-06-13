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Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей
Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей
470 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T15:15
2025-06-13T15:16
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. 470 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее на подъездах к Крымскому мосту с двух сторон транспортного перехода проезда ожидали около 300 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаСпрос на летний отдых в Крыму за две недели вырос на 44%
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей

На Крымском мосту в очереди почти 500 автомобилей с двух сторон транспортного перехода

15:15 13.06.2025 (обновлено: 15:16 13.06.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. 470 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средства. Время ожидания около часа", сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.

Часом ранее на подъездах к Крымскому мосту с двух сторон транспортного перехода проезда ожидали около 300 автомобилей.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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