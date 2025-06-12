Рейтинг@Mail.ru
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250612/pri-krushenii-v-indii-samoleta-s-242-lyudmi-na-bortu-vyzhivshikh-net-1147163876.html
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет - РИА Новости Крым, 12.06.2025
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет
Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T15:55
2025-06-12T15:55
индия
в мире
происшествия
авиакатастрофа
крушение самолета
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147163746_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_8eef87b24c5b468a5b57cab62f651e26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малика.В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. Воздушное судно упало на жилой район. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет упал на крышу общежития для врачей. После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
индия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147163746_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_28b8394225d76bac63ad91d4b6e5ae51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индия, в мире, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет

В Индии при крушении пассажирского самолета с 242 людьми на борту никто не выжил - полиция

15:55 12.06.2025
 
© AP Photo CISF через APНа месте крушения пассажирского самолета в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo CISF через AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малика.
"Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - цитирует издание Indian Express РИА Новости.
В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон.
Воздушное судно упало на жилой район. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет упал на крышу общежития для врачей.
После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИндияВ миреПроисшествияАвиакатастрофаКрушение самолетаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Открытое горение в центре Симферополя потушили
18:10Пожар в центре Симферополя – что известно
17:51Обнаружены двое выживших после авиакатастрофы в Индии
17:34"Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи города
17:15Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи
17:01Мужчина расстрелял подростков на мотоциклах из пневматической винтовки
16:42Флаг России развернули на Белой скале в Крыму
16:19Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин
16:06В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе
15:55При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет
15:39Киев не готов к обмену пленными в ежедневном режиме – Минобороны России
15:33Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"
15:16Украина удерживает еще 34 жителя Курской области
14:59Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области
14:40На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек
14:31Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны
14:26Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России
14:14Крымский мост сегодня: новости последнего часа
13:59Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки
13:48В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
Лента новостейМолния