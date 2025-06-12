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При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет - РИА Новости Крым, 12.06.2025
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет
Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T15:55
2025-06-12T15:55
2025-06-12T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малика.В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. Воздушное судно упало на жилой район. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет упал на крышу общежития для врачей. После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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индия, в мире, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости
При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет
В Индии при крушении пассажирского самолета с 242 людьми на борту никто не выжил - полиция
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малика.
"Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - цитирует издание Indian Express РИА Новости.
В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета
после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон.
Воздушное судно упало на жилой район. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет упал на крышу общежития для врачей.
После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.
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