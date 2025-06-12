https://crimea.ria.ru/20250612/pri-krushenii-v-indii-samoleta-s-242-lyudmi-na-bortu-vyzhivshikh-net-1147163876.html

При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет

При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет - РИА Новости Крым, 12.06.2025

При крушении в Индии самолета с 242 людьми на борту выживших нет

Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T15:55

2025-06-12T15:55

2025-06-12T15:55

индия

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Все 242 человека, которые находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малика.В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. Воздушное судно упало на жилой район. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет упал на крышу общежития для врачей. После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости