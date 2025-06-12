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В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома
В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома
Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии. Борт рухнул на жилой район недалеко от аэропорта Ахмедабада, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T11:51
2025-06-12T11:51
2025-06-12T12:41
индия
крушение самолета
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии. Борт рухнул на жилой район недалеко от аэропорта Ахмедабада, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.На кадрах с места трагедии видно черный столб дыма. О погибших пока не сообщается.По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон.После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома
В Индии потерпел крушение пассажирский самолет – СМИ
11:51 12.06.2025 (обновлено: 12:41 12.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии. Борт рухнул на жилой район недалеко от аэропорта Ахмедабада, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что крушение произошло спустя несколько секунд после взлета. Самолет упал в жилом районе у аэропорта Ахмедабада. На борту предположительно находились 242 человека, указывают местные новостные агентства.
На кадрах с места трагедии видно черный столб дыма. О погибших пока не сообщается.
По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон.
"Самолет Boeing 787 Dreamliner компании Air India разбился вскоре после взлета из аэропорта в Ахмедабаде", - сообщила газета Times of India.
После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.
"Вскоре после взлета пилоты подали сигнал бедствия MAYDAY диспетчерской службе. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало, прежде чем самолет рухнул на землю", - цитирует сообщение DGCA РИА Новости.
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