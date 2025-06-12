https://crimea.ria.ru/20250612/v-indii-passazhirskiy-samolet-rukhnul-na-zhilye-doma-1147157097.html

В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома

В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома

Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии. Борт рухнул на жилой район недалеко от аэропорта Ахмедабада, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T11:51

2025-06-12T11:51

2025-06-12T12:41

индия

крушение самолета

авиакатастрофа

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии. Борт рухнул на жилой район недалеко от аэропорта Ахмедабада, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.На кадрах с места трагедии видно черный столб дыма. О погибших пока не сообщается.По данным РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон.После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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