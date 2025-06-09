https://crimea.ria.ru/20250609/pod-simferopolem-gorit-4-gektara-sukhoy-travy-1147066041.html
Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара
Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара
В Симферопольском районе Крыма горит сухая трава на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T17:47
2025-06-09T17:47
2025-06-09T18:26
симферопольский район
происшествия
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит сухая трава на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По информации спасателей, в селе Школьное произошло возгорание сухой растительности на 4 гектарах. На меcте работают отделения пожарно-спасательных частей, аэромобильная группировка Главного управления, водоподвозящая техника местной администрации и волонтеры.Для ликвидации пожара используются ранцевые огнетушители и специализированная техника. Тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и высокой температурой воздуха, рассказали в МЧС.Угрозы для населенного пункта нет, пострадавших нет, подчеркнули спасатели. Всего в ликвидации пожара задействовано 72 человека и 17 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферопольский район, происшествия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожар
Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара
4 гектара сухой травы горит под Симферополем – тушить мешают ветер и жара
17:47 09.06.2025 (обновлено: 18:26 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит сухая трава на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
По информации спасателей, в селе Школьное произошло возгорание сухой растительности на 4 гектарах. На меcте работают отделения пожарно-спасательных частей, аэромобильная группировка Главного управления, водоподвозящая техника местной администрации и волонтеры.
Для ликвидации пожара используются ранцевые огнетушители и специализированная техника. Тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и высокой температурой воздуха, рассказали в МЧС.
Угрозы для населенного пункта нет, пострадавших нет, подчеркнули спасатели. Всего в ликвидации пожара задействовано 72 человека и 17 единиц техники.
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