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Армия России вышла на западную границу ДНР - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Армия России вышла на западную границу ДНР
Армия России вышла на западную границу ДНР - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Армия России вышла на западную границу ДНР
Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T11:40
2025-06-08T11:46
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.За минувшую неделю российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, днепропетровская область, новости
Армия России вышла на западную границу ДНР

Армия России вышла на западную границу ДНР и наступает в Днепропетровской области

11:40 08.06.2025 (обновлено: 11:46 08.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
За минувшую неделю российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФДнепропетровская областьНовости
 
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