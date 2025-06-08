https://crimea.ria.ru/20250608/armiya-rossii-vyshla-na-zapadnuyu-granitsu-dnr-1147035704.html

Армия России вышла на западную границу ДНР

Армия России вышла на западную границу ДНР - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Армия России вышла на западную границу ДНР

Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T11:40

2025-06-08T11:40

2025-06-08T11:46

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

днепропетровская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.За минувшую неделю российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, днепропетровская область, новости