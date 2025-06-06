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Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщает... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T13:01
2025-06-06T13:01
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
удары по украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщает Минобороны.Кроме того, в результате ударов поражены цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины
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Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине

Армия России нанесла шесть групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю

13:01 06.06.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщает Минобороны.
"В течение недели с 31 мая нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов поражены цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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