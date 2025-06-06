https://crimea.ria.ru/20250606/shest-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-kakie-obekty-unichtozheny-na-ukraine-1146999660.html

Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине

Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщает... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T13:01

2025-06-06T13:01

2025-06-06T13:01

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

удары по украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщает Минобороны.Кроме того, в результате ударов поражены цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины

https://crimea.ria.ru/20250606/massirovannyy-udar-nanesen-po-oboronke-ukrainy---chto-unichtozheno-1146998508.html

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво