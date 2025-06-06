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Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщает... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T13:01
2025-06-06T13:01
2025-06-06T13:01
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщает Минобороны.Кроме того, в результате ударов поражены цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников Российские войска ударили по военным объектам в Одессе и областях Украины
https://crimea.ria.ru/20250606/massirovannyy-udar-nanesen-po-oboronke-ukrainy---chto-unichtozheno-1146998508.html
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
Армия России нанесла шесть групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю