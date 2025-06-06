https://crimea.ria.ru/20250606/ogromnye-poteri-vsu-i-osvobozhdenie-sel-chto-proizoshlo-na-svo-za-nedelyu-1147000376.html

Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю

Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю

Российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T13:27

2025-06-06T13:27

2025-06-06T13:27

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146940413_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_1e363dc6bf2d750761d10c931911e03b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области. Потери противника на данном участке составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ на данном направлении потеряли свыше 1490 боевиков, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, 79 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS, 21 орудие полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ превысили 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 22 орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, пять бронетранспортеров и 29 орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Новополь и Федоровка ДНР. Потери украинских войск составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 565 военнослужащих, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии, 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", поставки западного оружия украине