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Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю
Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю
Российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T13:27
2025-06-06T13:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области. Потери противника на данном участке составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ на данном направлении потеряли свыше 1490 боевиков, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, 79 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS, 21 орудие полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ превысили 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 22 орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, пять бронетранспортеров и 29 орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Новополь и Федоровка ДНР. Потери украинских войск составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 565 военнослужащих, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии, 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", поставки западного оружия украине
Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю

ВСУ потеряли более 10 тысяч боевиков в зоне спецоперации за неделю – Минобороны

13:27 06.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков. Об этом сообщает Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области. Потери противника на данном участке составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ на данном направлении потеряли свыше 1490 боевиков, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, 79 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS, 21 орудие полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ превысили 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 22 орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 боевых бронированных машин, пять бронетранспортеров и 29 орудий полевой артиллерии.
Бойцы группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Новополь и Федоровка ДНР. Потери украинских войск составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 565 военнослужащих, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии, 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов.
Средства ПВО за неделю сбили три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три снаряда реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 1390 беспилотников.
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Заголовок открываемого материала
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13:27Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю
13:13Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
13:01Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
12:32Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России
12:30Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
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