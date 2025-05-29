Рейтинг@Mail.ru
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250529/kak-idet-remont-otdannogo-pod-shkolu-byvshego-zdaniya-medzhlisa-v-krymu-1146797190.html
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму
В бывшем здании запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T10:40
2025-05-29T10:40
крым
симферополь
сергей аксенов
благоустройство
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146796637_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dc250fe4dddddd33052710078b1547ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В бывшем здании запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения и инженерные сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотревший ход работ.Кроме того, приобретено необходимое оборудование и мебель, а учебные кабинеты укомплектованы музыкальными инструментами и оргтехникой.Ранее это здание было национализировано и передано администрации города. Здесь будут размещены учебные классы Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова.По словам Аксенова, в школе будут обучаться 140 человек по вокально-хоровому, оркестровому, теоретическому направлению. Также будет создан отдел народных инструментов.Кроме того, администрация города планирует отремонтировать здание Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова на улице Жуковского. На эти цели требуется 400 млн рублей, которые будут осваивать поэтапно, в течение двух лет, добавил глава РК.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146796637_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8dbd4d722f7547b0772fd4ca0352565c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, новости крыма
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму

В бывшем здании меджлиса* в Симферополе отремонтировали помещения и фасад с кровлей

10:40 29.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
В Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В бывшем здании запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения и инженерные сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотревший ход работ.
"Уже сделан ремонт помещений: заменены двери и окна, система отопления и кондиционирования, электричества, водоснабжения и канализации, отремонтирован фасад и кровля, благоустроена прилегающая территория", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, приобретено необходимое оборудование и мебель, а учебные кабинеты укомплектованы музыкальными инструментами и оргтехникой.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
В Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
Ранее это здание было национализировано и передано администрации города. Здесь будут размещены учебные классы Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова.
По словам Аксенова, в школе будут обучаться 140 человек по вокально-хоровому, оркестровому, теоретическому направлению. Также будет создан отдел народных инструментов.
Кроме того, администрация города планирует отремонтировать здание Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова на улице Жуковского. На эти цели требуется 400 млн рублей, которые будут осваивать поэтапно, в течение двух лет, добавил глава РК.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
В Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Симферополе на улице Шмидта откроют классы музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольСергей АксеновБлагоустройствоГородская средаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
11:02Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца
10:55Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина
10:40Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму
10:26Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций
10:03Путин поздравили лидеров соседних государств с Днем ЕАЭС
09:45При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев
09:34Мощная магнитная буря началась на Земле
09:20Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК
09:06Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника
08:27Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно
08:24Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе
07:59Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников
07:37Православные христиане отмечают Вознесение Господне
07:12Четыре беспилотника сбили над Крымом
06:38Евразийский экономический союз в цифрах - инфографика
06:10На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов
05:59Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
00:01Туман и грозы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
Лента новостейМолния