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Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму
В бывшем здании запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T10:40
2025-05-29T10:40
2025-05-29T10:40
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В бывшем здании запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения и инженерные сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотревший ход работ.Кроме того, приобретено необходимое оборудование и мебель, а учебные кабинеты укомплектованы музыкальными инструментами и оргтехникой.Ранее это здание было национализировано и передано администрации города. Здесь будут размещены учебные классы Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова.По словам Аксенова, в школе будут обучаться 140 человек по вокально-хоровому, оркестровому, теоретическому направлению. Также будет создан отдел народных инструментов.Кроме того, администрация города планирует отремонтировать здание Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова на улице Жуковского. На эти цели требуется 400 млн рублей, которые будут осваивать поэтапно, в течение двух лет, добавил глава РК.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, новости крыма
Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму
В бывшем здании меджлиса* в Симферополе отремонтировали помещения и фасад с кровлей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым.
В бывшем здании
запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения и инженерные сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотревший ход работ.
"Уже сделан ремонт помещений: заменены двери и окна, система отопления и кондиционирования, электричества, водоснабжения и канализации, отремонтирован фасад и кровля, благоустроена прилегающая территория", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, приобретено необходимое оборудование и мебель, а учебные кабинеты укомплектованы музыкальными инструментами и оргтехникой.
Ранее это здание было национализировано и передано администрации города. Здесь будут размещены учебные классы Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова.
По словам Аксенова, в школе будут обучаться 140 человек по вокально-хоровому, оркестровому, теоретическому направлению. Также будет создан отдел народных инструментов.
Кроме того, администрация города планирует отремонтировать здание Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова на улице Жуковского. На эти цели требуется 400 млн рублей, которые будут осваивать поэтапно, в течение двух лет, добавил глава РК.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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