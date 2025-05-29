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Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму

Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму

В бывшем здании запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T10:40

2025-05-29T10:40

2025-05-29T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В бывшем здании запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* в Симферополе, отданном под музыкальную школу, отремонтировали фасад, кровлю, помещения и инженерные сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, осмотревший ход работ.Кроме того, приобретено необходимое оборудование и мебель, а учебные кабинеты укомплектованы музыкальными инструментами и оргтехникой.Ранее это здание было национализировано и передано администрации города. Здесь будут размещены учебные классы Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова.По словам Аксенова, в школе будут обучаться 140 человек по вокально-хоровому, оркестровому, теоретическому направлению. Также будет создан отдел народных инструментов.Кроме того, администрация города планирует отремонтировать здание Симферопольской детской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова на улице Жуковского. На эти цели требуется 400 млн рублей, которые будут осваивать поэтапно, в течение двух лет, добавил глава РК.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, сергей аксенов, благоустройство, городская среда, новости крыма