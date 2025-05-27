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Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП

Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Крыма задержали жителя Ялты, который угнал у знакомого пенсионера автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T16:52

2025-05-27T16:52

2025-05-27T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма задержали жителя Ялты, который угнал у знакомого пенсионера автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, 82-летний ялтинец попросил своего 37-летнего знакомого помочь перепарковать машину. Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел руль и уехал в неизвестном направлении. Владелец транспортного средства обратился в полицию.В пригороде Ялты угонщик не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Злоумышленника на месте ДТП задержали сотрудники дорожно-патрульной службы.В ходе беседы с задержанным выяснилось, что у него нет водительских прав. Кроме того, экспертиза показала, что мужчина был нетрезв.Ялтинец рассказал, что сначала пытался помочь знакомому, но потом у него появилось желание угнать машину, чтобы покататься. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летний ребенок угнал машину на КубаниВ Крыму несовершеннолетний угнал ВАЗ у пенсионераДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угон

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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