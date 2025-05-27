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Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП
Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции Крыма задержали жителя Ялты, который угнал у знакомого пенсионера автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T16:52
2025-05-27T16:52
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дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма задержали жителя Ялты, который угнал у знакомого пенсионера автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, 82-летний ялтинец попросил своего 37-летнего знакомого помочь перепарковать машину. Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел руль и уехал в неизвестном направлении. Владелец транспортного средства обратился в полицию.В пригороде Ялты угонщик не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Злоумышленника на месте ДТП задержали сотрудники дорожно-патрульной службы.В ходе беседы с задержанным выяснилось, что у него нет водительских прав. Кроме того, экспертиза показала, что мужчина был нетрезв.Ялтинец рассказал, что сначала пытался помочь знакомому, но потом у него появилось желание угнать машину, чтобы покататься. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летний ребенок угнал машину на КубаниВ Крыму несовершеннолетний угнал ВАЗ у пенсионераДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угон
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости крыма, ялта, автомобиль, происшествия, мвд по республике крым, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТП

Пьяный крымчанин устроил ДТП на угнанном у знакомого пенсионера автомобиле

16:52 27.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДТП знак
ДТП знак - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма задержали жителя Ялты, который угнал у знакомого пенсионера автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, 82-летний ялтинец попросил своего 37-летнего знакомого помочь перепарковать машину. Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел руль и уехал в неизвестном направлении. Владелец транспортного средства обратился в полицию.
В пригороде Ялты угонщик не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Злоумышленника на месте ДТП задержали сотрудники дорожно-патрульной службы.
В ходе беседы с задержанным выяснилось, что у него нет водительских прав. Кроме того, экспертиза показала, что мужчина был нетрезв.
Ялтинец рассказал, что сначала пытался помочь знакомому, но потом у него появилось желание угнать машину, чтобы покататься. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаЯлтаАвтомобильПроисшествияМВД по Республике КрымДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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