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Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область
Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область
Над Воронежской областью в ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T06:48
2025-05-27T06:48
2025-05-27T06:52
воронежская область
воронеж
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность
пво
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Над Воронежской областью в ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он отметил, что один из вражеских БПЛА был обнаружен и сбит в пригороде Воронежа.Утром 27 мая в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи дронов. В понедельник в течение силы ПВО сбили 44 беспилотника над Орловской, Брянской, Тульской и Курской областями, а также над Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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воронежская область, воронеж, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность, пво, пожар
Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область
Над Воронежской областью за ночь уничтожили более 20 беспилотников - губернатор
06:48 27.05.2025 (обновлено: 06:52 27.05.2025)