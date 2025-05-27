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Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область

Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область

Над Воронежской областью в ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T06:48

2025-05-27T06:48

2025-05-27T06:52

воронежская область

воронеж

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

безопасность

пво

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Над Воронежской областью в ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он отметил, что один из вражеских БПЛА был обнаружен и сбит в пригороде Воронежа.Утром 27 мая в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи дронов. В понедельник в течение силы ПВО сбили 44 беспилотника над Орловской, Брянской, Тульской и Курской областями, а также над Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, воронеж, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность, пво, пожар