Рейтинг@Mail.ru
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250526/esche-23-ukrainskikh-drona-unichtozheny-nad-regionami-rossii-1146730755.html
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России
Российские системы ПВО уничтожили еще 23 украинских дрона в небе над Россией, враг пытался атаковать четыре региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T20:38
2025-05-26T20:38
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
пво
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили еще 23 украинских дрона в небе над Россией, враг пытался атаковать четыре региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в российском оборонном ведомстве, по семь вражеских беспилотников уничтожены над Орловской и Брянской областями, шесть дронов ВСУ пытались атаковать Тульскую область и три - Курскую.В период с 14 до 17 часов в понедельник силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами, из них пять дронов сбиты над Московским регионом, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ca4f7c13729da46fd872feec3f486ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, россия, новости
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России

23 украинских беспилотника сбиты над российскими регионами за три часа - Минобороны

20:38 26.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили еще 23 украинских дрона в небе над Россией, враг пытался атаковать четыре региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, по семь вражеских беспилотников уничтожены над Орловской и Брянской областями, шесть дронов ВСУ пытались атаковать Тульскую область и три - Курскую.
В период с 14 до 17 часов в понедельник силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами, из них пять дронов сбиты над Московским регионом, сообщали в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине
"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
 
Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФПВОРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:29Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
21:02Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей
20:38Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России
20:16В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко
19:49В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело
19:45Цены на недвижимость в Крыму: 5 причин роста
19:26"Только с выгодой для нас" - Путин о возвращении западного бизнеса в РФ
19:078-балльные пробки остановили движение в Симферополе
18:41Россию вынудили начать спецоперацию - Путин
18:30Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней
18:18В Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФ
18:02Вынужденная часть шоу - что означают слова Трампа о Путине
17:4321 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа
17:37В Севастополе к купальному сезону подготовили восемь пляжей
17:18Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву
17:03Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности
16:43Грозовой фронт движется на Крым
16:22Зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
16:07В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион
15:54В Большой Ялте массовое отключение света из-за аварии
Лента новостейМолния