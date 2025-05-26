https://crimea.ria.ru/20250526/esche-23-ukrainskikh-drona-unichtozheny-nad-regionami-rossii-1146730755.html

Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России

Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России

Российские системы ПВО уничтожили еще 23 украинских дрона в небе над Россией, враг пытался атаковать четыре региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T20:38

2025-05-26T20:38

2025-05-26T20:38

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

пво

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили еще 23 украинских дрона в небе над Россией, враг пытался атаковать четыре региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в российском оборонном ведомстве, по семь вражеских беспилотников уничтожены над Орловской и Брянской областями, шесть дронов ВСУ пытались атаковать Тульскую область и три - Курскую.В период с 14 до 17 часов в понедельник силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами, из них пять дронов сбиты над Московским регионом, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, россия, новости