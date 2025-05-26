https://crimea.ria.ru/20250526/esche-23-ukrainskikh-drona-unichtozheny-nad-regionami-rossii-1146730755.html
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России
Российские системы ПВО уничтожили еще 23 украинских дрона в небе над Россией, враг пытался атаковать четыре региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T20:38
2025-05-26T20:38
2025-05-26T20:38
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
пво
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили еще 23 украинских дрона в небе над Россией, враг пытался атаковать четыре региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в российском оборонном ведомстве, по семь вражеских беспилотников уничтожены над Орловской и Брянской областями, шесть дронов ВСУ пытались атаковать Тульскую область и три - Курскую.В период с 14 до 17 часов в понедельник силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами, из них пять дронов сбиты над Московским регионом, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ca4f7c13729da46fd872feec3f486ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, россия, новости
Еще 23 украинских дрона уничтожены над регионами России
23 украинских беспилотника сбиты над российскими регионами за три часа - Минобороны