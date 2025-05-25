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Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД
Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД
Число велосипедных краж растет с приходом тепла. Основные противоугонные правила перечислили в пресс-службе севастопольской полиции. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T21:16
2025-05-25T19:30
велосипед
транспорт
совет эксперта
полиция севастополя
кража
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Число велосипедных краж растет с приходом тепла. Основные противоугонные правила перечислили в пресс-службе севастопольской полиции.В этой связи в полиции рекомендуют использовать качественные противоугонные средства с защитой от перекусывания, фиксировать велосипед не только за раму, но и пристегивать колесо к надежному стационарному объекту, не оставлять транспортное средство вне поля зрения.Если неприятность все же произошла, о краже следует немедленно сообщить в полицию, при этом лучше иметь при себе фотографии, серийные номера, особые приметы транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии кражЖизнь "на колесах": в Крыму мужчину арестовали за наркоторговлю и угон велосипедаСрывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката
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РИА Новости Крым
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велосипед, транспорт, совет эксперта, полиция севастополя, кража
Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД

Антиугонные правила для владельцев велосипедов перечислили в МВД

21:16 25.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВелосипед
Велосипед - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Число велосипедных краж растет с приходом тепла. Основные противоугонные правила перечислили в пресс-службе севастопольской полиции.

"С приходом теплого времени года традиционно увеличивается количество краж велосипедов и средств индивидуальной мобильности", – отмечают правоохранители.

В этой связи в полиции рекомендуют использовать качественные противоугонные средства с защитой от перекусывания, фиксировать велосипед не только за раму, но и пристегивать колесо к надежному стационарному объекту, не оставлять транспортное средство вне поля зрения.

"Владельцам электротранспорта стоит установить GPS-трекеры или специальные сигнализации. Многие современные модели поддерживают функцию блокировки через мобильное приложение – не пренебрегайте этой возможностью", – рекомендуют в МВД.

Если неприятность все же произошла, о краже следует немедленно сообщить в полицию, при этом лучше иметь при себе фотографии, серийные номера, особые приметы транспорта.
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ВелосипедТранспортСовет экспертаПолиция СевастополяКража
 
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