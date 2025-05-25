https://crimea.ria.ru/20250525/kak-ne-stat-zhertvoy-ugona-velosipeda--sovety-mvd-1146688274.html

Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД

Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД

Число велосипедных краж растет с приходом тепла. Основные противоугонные правила перечислили в пресс-службе севастопольской полиции. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T21:16

2025-05-25T21:16

2025-05-25T19:30

велосипед

транспорт

совет эксперта

полиция севастополя

кража

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Число велосипедных краж растет с приходом тепла. Основные противоугонные правила перечислили в пресс-службе севастопольской полиции.В этой связи в полиции рекомендуют использовать качественные противоугонные средства с защитой от перекусывания, фиксировать велосипед не только за раму, но и пристегивать колесо к надежному стационарному объекту, не оставлять транспортное средство вне поля зрения.Если неприятность все же произошла, о краже следует немедленно сообщить в полицию, при этом лучше иметь при себе фотографии, серийные номера, особые приметы транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии кражЖизнь "на колесах": в Крыму мужчину арестовали за наркоторговлю и угон велосипедаСрывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

велосипед, транспорт, совет эксперта, полиция севастополя, кража