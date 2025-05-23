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Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали

Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали

В Бердянске суд арестовал 14-летнюю девочку по подозрении в жестоком убийстве семилетней. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T18:03

2025-05-23T18:03

2025-05-23T18:17

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Бердянске суд арестовал 14-летнюю девочку по подозрении в жестоком убийстве семилетней. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по Запорожской области.Следователи продолжают выполнять комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.19 мая сообщалось, что в Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. По данным следствия, подросток 16 мая встретила девочку на улице и под предлогом прогулки увела ее в сторону лесополосы на окраине города. Там задержанная с молотком напала на ребенка. Девочка погибла на месте.Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Запорожской области предъявили 14-летней жительнице Бердянска обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ, пункт "в" (убийство малолетнего лица).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бердянск, запорожская область, происшествия, убийство, арест, суд, правосудие, новости