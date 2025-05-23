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Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали
В Бердянске суд арестовал 14-летнюю девочку по подозрении в жестоком убийстве семилетней. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T18:03
2025-05-23T18:03
2025-05-23T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Бердянске суд арестовал 14-летнюю девочку по подозрении в жестоком убийстве семилетней. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по Запорожской области.Следователи продолжают выполнять комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.19 мая сообщалось, что в Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. По данным следствия, подросток 16 мая встретила девочку на улице и под предлогом прогулки увела ее в сторону лесополосы на окраине города. Там задержанная с молотком напала на ребенка. Девочка погибла на месте.Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Запорожской области предъявили 14-летней жительнице Бердянска обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ, пункт "в" (убийство малолетнего лица).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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бердянск, запорожская область, происшествия, убийство, арест, суд, правосудие, новости
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку арестовали
В Бердянске арестовали 14-летнюю подозреваемую в убийстве ребенка - Следком
18:03 23.05.2025 (обновлено: 18:17 23.05.2025)