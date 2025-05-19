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В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки
В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки
В Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T13:20
2025-05-19T13:20
россия
запорожская область
новые регионы россии
бердянск
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Трагедия произошла 16 мая. По данным следствия, подросток встретила девочку на улице и под предлогом прогулки увела ее в сторону лесополосы на окраине города. Там задержанная напала на ребенка с молотком. Девочка погибла на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы.По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, запорожская область, новые регионы россии, бердянск, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки

В Бердянске задержали школьницу по подозрению в жестоком убийстве 7-летней девочки

13:20 19.05.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМолоток в руках работников правоохранительных органов. Архивное фото
Молоток в руках работников правоохранительных органов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Трагедия произошла 16 мая. По данным следствия, подросток встретила девочку на улице и под предлогом прогулки увела ее в сторону лесополосы на окраине города. Там задержанная напала на ребенка с молотком. Девочка погибла на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы.
"В ходе допроса подозреваемая сообщила о еще нескольких жертвах. В настоящее время следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СК России проводят работу по поиску иных потерпевших", - говорится в сообщении.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.
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РоссияЗапорожская областьНовые регионы РоссииБердянскУбийствоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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