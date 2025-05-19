https://crimea.ria.ru/20250519/v-berdyanske-14-letnyuyu-shkolnitsu-podozrevayut-v-ubiystve-7-letney-devochki-1146535503.html

В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки

В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки

В Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T13:20

2025-05-19T13:20

2025-05-19T13:20

россия

запорожская область

новые регионы россии

бердянск

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111635/33/1116353337_0:1005:1570:1888_1920x0_80_0_0_cf263c445fda5fb8d34bab50965bf531.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. Об этом сообщили в Следственном комитете России.Трагедия произошла 16 мая. По данным следствия, подросток встретила девочку на улице и под предлогом прогулки увела ее в сторону лесополосы на окраине города. Там задержанная напала на ребенка с молотком. Девочка погибла на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы.По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

запорожская область

новые регионы россии

бердянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, запорожская область, новые регионы россии, бердянск, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации)