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Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать

Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать

Введение цифрового рубля в России сопровождается множеством домыслов и опасений. Советник экономический Отделения Банка России по Крыму Виктория Зимненко... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T17:00

2025-05-20T17:00

2025-05-20T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Введение цифрового рубля в России сопровождается множеством домыслов и опасений. Советник экономический Отделения Банка России по Крыму Виктория Зимненко объяснила РИА Новости Крым, как будет работать новая форма валюты.Один из самых распространенных мифов – что цифровой рубль полностью вытеснит привычные формы расчетов. В действительности, он станет лишь дополнительной формой существующей валюты.Некоторые опасаются, что цифровой рубль откроет доступ государству к полной информации о тратах граждан. Однако объем данных при использовании цифровых кошельков не будет превышать тот, что уже доступен при безналичных операциях. Информация о движении средств и остатках на кошельках будет защищена банковской тайной, как и любые другие данные в финансовых учреждениях.Пенсии, пособия, зарплаты бюджетников будут переводиться исключительно в цифровой рубль. Советник Центробанка подчеркивает, это тоже вымысел."У граждан и сегодня есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату – наличными в кассе, на почте или безналичными на карту "Мир". Этот выбор сохранится", – уточняет она.Кроме того, вопреки некоторым паническим заявлениям, цифровой рубль не "сгорает" со временем. Это полноценная форма национальной валюты, не связанная с бонусными программами или баллами. Он будет храниться в цифровом кошельке так же, как деньги на банковском счете, и будет доступен в любой момент.Цифровой рубль также часто ошибочно сравнивают с криптовалютой. Главное отличие в том, что первый выпускается Банком России и имеет официальную поддержку государства.А тратить цифровой рубль можно будет на любые товары и услуги – без каких-либо исключения.По информации Банка России, цифровой рубль обеспечит гражданам быстрые и бесплатные переводы вне зависимости от тарифной политики банков. Также не планируется ввод лимитов на сумму транзакций, а доступ к кошельку будет возможен через любое банковское приложение, подключенное к платформе новой формы валюты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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