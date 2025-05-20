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Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать
Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать
Введение цифрового рубля в России сопровождается множеством домыслов и опасений. Советник экономический Отделения Банка России по Крыму Виктория Зимненко... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T17:00
2025-05-20T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Введение цифрового рубля в России сопровождается множеством домыслов и опасений. Советник экономический Отделения Банка России по Крыму Виктория Зимненко объяснила РИА Новости Крым, как будет работать новая форма валюты.Один из самых распространенных мифов – что цифровой рубль полностью вытеснит привычные формы расчетов. В действительности, он станет лишь дополнительной формой существующей валюты.Некоторые опасаются, что цифровой рубль откроет доступ государству к полной информации о тратах граждан. Однако объем данных при использовании цифровых кошельков не будет превышать тот, что уже доступен при безналичных операциях. Информация о движении средств и остатках на кошельках будет защищена банковской тайной, как и любые другие данные в финансовых учреждениях.Пенсии, пособия, зарплаты бюджетников будут переводиться исключительно в цифровой рубль. Советник Центробанка подчеркивает, это тоже вымысел."У граждан и сегодня есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату – наличными в кассе, на почте или безналичными на карту "Мир". Этот выбор сохранится", – уточняет она.Кроме того, вопреки некоторым паническим заявлениям, цифровой рубль не "сгорает" со временем. Это полноценная форма национальной валюты, не связанная с бонусными программами или баллами. Он будет храниться в цифровом кошельке так же, как деньги на банковском счете, и будет доступен в любой момент.Цифровой рубль также часто ошибочно сравнивают с криптовалютой. Главное отличие в том, что первый выпускается Банком России и имеет официальную поддержку государства.А тратить цифровой рубль можно будет на любые товары и услуги – без каких-либо исключения.По информации Банка России, цифровой рубль обеспечит гражданам быстрые и бесплатные переводы вне зависимости от тарифной политики банков. Также не планируется ввод лимитов на сумму транзакций, а доступ к кошельку будет возможен через любое банковское приложение, подключенное к платформе новой формы валюты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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центробанк рф, цифровой рубль, финансы, крым, новости, видео
Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать

Цифровой рубль не криптовалюта и не заменит наличные – Центробанк

17:00 20.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Введение цифрового рубля в России сопровождается множеством домыслов и опасений. Советник экономический Отделения Банка России по Крыму Виктория Зимненко объяснила РИА Новости Крым, как будет работать новая форма валюты.
Один из самых распространенных мифов – что цифровой рубль полностью вытеснит привычные формы расчетов. В действительности, он станет лишь дополнительной формой существующей валюты.
"В обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли. Выбор – какой именно формой пользоваться – останется за гражданами", – подчеркивает Зимненко.
Некоторые опасаются, что цифровой рубль откроет доступ государству к полной информации о тратах граждан. Однако объем данных при использовании цифровых кошельков не будет превышать тот, что уже доступен при безналичных операциях. Информация о движении средств и остатках на кошельках будет защищена банковской тайной, как и любые другие данные в финансовых учреждениях.
Пенсии, пособия, зарплаты бюджетников будут переводиться исключительно в цифровой рубль. Советник Центробанка подчеркивает, это тоже вымысел.
"У граждан и сегодня есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату – наличными в кассе, на почте или безналичными на карту "Мир". Этот выбор сохранится", – уточняет она.
Еще одно заблуждение – необходимость подавать заявления в МФЦ, чтобы отказаться от цифрового рубля. На деле цифровой кошелек откроется только по инициативе самого человека, через мобильное приложение банка. Без личного участия никакой "автоматической" регистрации не произойдет, а МФЦ не имеет к этой процедуре никакого отношения.
Кроме того, вопреки некоторым паническим заявлениям, цифровой рубль не "сгорает" со временем. Это полноценная форма национальной валюты, не связанная с бонусными программами или баллами. Он будет храниться в цифровом кошельке так же, как деньги на банковском счете, и будет доступен в любой момент.
Цифровой рубль также часто ошибочно сравнивают с криптовалютой. Главное отличие в том, что первый выпускается Банком России и имеет официальную поддержку государства.
"Обменять цифровые рубли на наличные можно будет через безналичную форму в соотношении один к одному. То есть сначала цифровые рубли нужно будет перевести на счет в банке или карту (то есть перевести в безналичную форму), а потом уже привычным образом снять в банкомате или кассе банка. Точно так же происходит и обратная операция", – рассказывает эксперт.
А тратить цифровой рубль можно будет на любые товары и услуги – без каких-либо исключения.
По информации Банка России, цифровой рубль обеспечит гражданам быстрые и бесплатные переводы вне зависимости от тарифной политики банков. Также не планируется ввод лимитов на сумму транзакций, а доступ к кошельку будет возможен через любое банковское приложение, подключенное к платформе новой формы валюты.
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