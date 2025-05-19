https://crimea.ria.ru/20250519/novyy-prazdnik-v-chest-krescheniya-knyazya-vladimira-osnovali-v-khersonese-1146533208.html

Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе

Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе

Большой праздник в честь крещения князя Владимира и его дружины устроят в Херсонесе 25 мая. Об этом сообщает сайт Крымской митрополии. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T11:41

2025-05-19T11:41

2025-05-19T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Большой праздник в честь крещения князя Владимира и его дружины устроят в Херсонесе 25 мая. Об этом сообщает сайт Крымской митрополии.По словам митрополита, дата может быть преходящей, но всегда будет приходиться на одно из воскресений мая."В нынешнем году нашему поколению впервые выпала честь отметить этот праздник 25 мая", - уточняет глава РПЦ в Крыму.В программе празднования литургия в Свято-Владимирском соборе, которая начнется в 10.00, затем – крестный ход в Новый Херсонес к храму-парку. После шествия – праздничное угощение для всех собравшихся, затем историческое шествие-представление "Таврический вояж" и вечерний концерт, который откроет Большой фестиваль искусств.Со второй половины XIII века князь Владимир причисляется к лику святых как равноапостольный. День памяти в русском православии и католичестве — 15 (28) июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в ХерсонесеМозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России1035 лет крещения Руси

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херсонес, религия, православие, тихон шевкунов, крымская митрополия, севастополь, крым, новости крыма