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Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе
Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе
Большой праздник в честь крещения князя Владимира и его дружины устроят в Херсонесе 25 мая. Об этом сообщает сайт Крымской митрополии. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T11:41
2025-05-19T11:41
2025-05-19T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Большой праздник в честь крещения князя Владимира и его дружины устроят в Херсонесе 25 мая. Об этом сообщает сайт Крымской митрополии.По словам митрополита, дата может быть преходящей, но всегда будет приходиться на одно из воскресений мая."В нынешнем году нашему поколению впервые выпала честь отметить этот праздник 25 мая", - уточняет глава РПЦ в Крыму.В программе празднования литургия в Свято-Владимирском соборе, которая начнется в 10.00, затем – крестный ход в Новый Херсонес к храму-парку. После шествия – праздничное угощение для всех собравшихся, затем историческое шествие-представление "Таврический вояж" и вечерний концерт, который откроет Большой фестиваль искусств.Со второй половины XIII века князь Владимир причисляется к лику святых как равноапостольный. День памяти в русском православии и католичестве — 15 (28) июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в ХерсонесеМозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России1035 лет крещения Руси
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Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе
Новый праздник в память крещения святого князя Владимира основан в церковном календаре
11:41 19.05.2025 (обновлено: 12:31 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Большой праздник в честь крещения князя Владимира и его дружины устроят в Херсонесе 25 мая. Об этом сообщает сайт Крымской митрополии.
"По благословению Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в нашем древнем церковном календаре установлено новое празднование — День крещения святого равноапостольного великого князя Владимира с дружиной в Херсонесе", - говорится в тексте от имени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
По словам митрополита, дата может быть преходящей, но всегда будет приходиться на одно из воскресений мая.
"В нынешнем году нашему поколению впервые выпала честь отметить этот праздник 25 мая", - уточняет глава РПЦ в Крыму.
В программе празднования литургия в Свято-Владимирском соборе, которая начнется в 10.00, затем – крестный ход в Новый Херсонес к храму-парку. После шествия – праздничное угощение для всех собравшихся, затем историческое шествие-представление "Таврический вояж" и вечерний концерт, который откроет Большой фестиваль искусств.
"У каждого народа есть сыновья и дочери, навсегда изменившие его судьбу. У русского народа есть еще и его Крестный отец — Креститель Руси — святой равноапостольный великий князь Владимир. Молитвенно вспоминая крещение святого князя Владимира с его дружиной в Херсонесе, мы обращаемся к истокам нашей государственности и культуры. Мы стараемся сохранять драгоценный дар, полученный здесь, на Крымской земле, более тысячи лет назад и изменивший ход нашей истории", - говорится в приглашении на митрополита Тихона.
Со второй половины XIII века князь Владимир причисляется к лику святых как равноапостольный. День памяти в русском православии и католичестве — 15 (28) июля.
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