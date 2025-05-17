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Законопроект о регулировании видеоигр в РФ могут принять в начале лета
Законопроект о регулировании видеоигр в РФ могут принять в начале лета - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Законопроект о регулировании видеоигр в РФ могут принять в начале лета
Законопроект о регулировании видеоигр в России может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T20:16
2025-05-17T20:16
2025-05-17T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Законопроект о регулировании видеоигр в России может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится. Об этом рассказал РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.На днях комитет ГД по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о регулировании разработки и распространения видеоигр на территории России при условии его доработки ко второму чтению. Документ предусматривает классификацию видеоигр в зависимости от их содержания: наличия сцен жестокости, нецензурной брани, половых отношений, употребления алкогольной продукции и наркотиков, возможности совершать внутриигровые покупки и др. А также устанавливает требования к распространителям видеоигр, содержащих запрещенный к распространению на территории России контент.По словам Немкина, законопроект может быть принят в первом чтении уже в начале лета.Он подчеркнул, что пока к компромиссу не придут, документ не примут, при этом ориентироваться будут на "главное условие – защищенность граждан".Ужесточение мер контроля в отрасли, по словам Немкина, назрело, поскольку сегодня видеоигры являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности.В частности, для видеоигр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или иных технологических решений, которые исключат возможность доступа несовершеннолетних к такому контенту, сказал парламентарий.На данный момент обсуждается механизм обязательного мониторинга деструктивного контента в видеоиграх, отметил Немкин.Осуществлять его должна будет новосозданная организация из разработчиков и распространителей, которая станет центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора, отметил он. Причем эксперты, которые будут оценивать игры, тоже будут обязаны проходить аккредитацию, подчеркнул парламентарий.Кроме того, предстоит проработать меры для обеспечения "прозрачности и ответственности в распространении игрового контента", поскольку такой предусмотренной законопроектом меры, как маркировка видеоигр, недостаточно, добавил Немкин.Он подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов.Ранее, в январе, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что законопроект, регулирующий видеоигры, требует большой доработки.Напомним, в июле 2024 года в России запретили треш-стримы в России и ввели штрафы до 1 млн рублей для их организаторов и участниковГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
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закон и право, новости, россия, государственная дума рф, общество
Законопроект о регулировании видеоигр в РФ могут принять в начале лета
Законопроект о регулировании разработки и распространения видеоигр могут принять в июне
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Законопроект о регулировании видеоигр в России может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится. Об этом рассказал РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
На днях комитет ГД по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о регулировании разработки и распространения видеоигр на территории России при условии его доработки ко второму чтению. Документ предусматривает классификацию видеоигр в зависимости от их содержания: наличия сцен жестокости, нецензурной брани, половых отношений, употребления алкогольной продукции и наркотиков, возможности совершать внутриигровые покупки и др. А также устанавливает требования к распространителям видеоигр, содержащих запрещенный к распространению на территории России контент.
По словам Немкина, законопроект может быть принят в первом чтении уже в начале лета.
"В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом", – сказал Немкин.
Он подчеркнул, что пока к компромиссу не придут, документ не примут, при этом ориентироваться будут на "главное условие – защищенность граждан".
Ужесточение мер контроля в отрасли, по словам Немкина, назрело, поскольку сегодня видеоигры являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности.
В частности, для видеоигр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или иных технологических решений, которые исключат возможность доступа несовершеннолетних к такому контенту, сказал парламентарий.
На данный момент обсуждается механизм обязательного мониторинга деструктивного контента в видеоиграх, отметил Немкин.
Осуществлять его должна будет новосозданная организация из разработчиков и распространителей, которая станет центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора, отметил он. Причем эксперты, которые будут оценивать игры, тоже будут обязаны проходить аккредитацию, подчеркнул парламентарий.
Кроме того, предстоит проработать меры для обеспечения "прозрачности и ответственности в распространении игрового контента", поскольку такой предусмотренной законопроектом меры, как маркировка видеоигр, недостаточно, добавил Немкин.
Он подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов.
"Все предлагаемые меры направлены на повышение ответственности разработчиков и дистрибьюторов при сохранении конкурентоспособности и открытости российского игрового рынка", – заключил парламентарий.
Ранее, в январе, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что законопроект, регулирующий видеоигры, требует большой доработки.
Напомним, в июле 2024 года в России запретили треш-стримы в России
и ввели штрафы до 1 млн рублей для их организаторов и участников
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