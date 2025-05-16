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Взрыв прогремел на предприятии в Башкирии - есть пострадавшие

Взрыв прогремел на предприятии в Башкирии - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Взрыв прогремел на предприятии в Башкирии - есть пострадавшие

Взрыв произошел на территории предприятия "Свеча" в башкирском Салавате, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС России по Башкортостану. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T09:17

2025-05-16T09:17

2025-05-16T09:26

взрыв

башкортостан

башкирия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Взрыв произошел на территории предприятия "Свеча" в башкирском Салавате, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС России по Башкортостану.На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30 на 30 метров. Есть пострадавшие. К ликвидации привлечены 43 человека и 17 единиц техники.По информации прокуратуры Башкирии, произошел взрыв газовоздушной смеси.По предварительным данным ведомства, утром в пятницу в промышленной зоне города Салават произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на предприятии, перерабатывающем парафин. В результате происшествия произошло частичное обрушение здания, имеются пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь."Прокуратура проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований об охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар в Марий Эл: горит завод пластмассовых плитПри детонации промышленной взрывчатки погибли люди в Томской областиВзрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции

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башкирия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, башкортостан, башкирия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости