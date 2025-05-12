https://crimea.ria.ru/20250512/pochemu-krymskuyu-nastupatelnuyu-operatsiyu-nazyvayut-stalinskim-udarom--1146373253.html

Почему Крымскую наступательную операцию называют "сталинским ударом"

Почему Крымскую наступательную операцию называют "сталинским ударом" - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Почему Крымскую наступательную операцию называют "сталинским ударом"

Крымская наступательная операция являлась одним из десяти так называемых "сталинских ударов" 1944 года, став одной из ведущих с точки зрения реализации плана,... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T17:27

2025-05-12T17:27

2025-05-12T18:47

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Крымская наступательная операция являлась одним из десяти так называемых "сталинских ударов" 1944 года, став одной из ведущих с точки зрения реализации плана, быстроты его осуществления и результата. При этом она радикально повлияла на обстановку на поле боя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат исторических наук Вадим Петров.Один из самых радикальных "сталинских ударов" 1944-го"Операция эта вошла в золотой фонд наших наступательных операций 1944 года. Он вообще был годом сплошного наступления Красной Армии. Недаром так называемые "10 сталинских ударов" в послевоенной советской историографии рассматривались именно с этих позиций. И Крымская операция является одной из ведущих с точки зрения результата и быстроты ее осуществления", – сказал Петров.Все развивалось так быстро, что гитлеровцы не успевали занять хоть какие-то оборонительные рубежи и отступали практически непрерывно, отметил эксперт.Наступление Красной Армии началось 8 апреля, и уже 13 апреля был освобожден Симферополь, напомнил Петров, а еще через 3−4 дня советские войска были у подступов к Севастополю, где залегли в оборону для накопления ресурсов и подготовки сокрушительного удара."Это позволило нам взять Сапун-гору за какие-то полтора дня, тогда как гитлеровцы не могли взять ее пять месяцев, а вся оборона Севастополя длилась восемь месяцев – напомнил историк. – То есть это было решающее наступательное действие, которое открыло дорогу на Севастополь, после чего оборона (фашистских войск – ред.) продолжалась лишь на подступах к Херсонесу, куда гитлеровцы отступали, пытаясь вывезти какую-то часть войск. Но в принципе Севастополь был взят за 3−4 дня".В итоге потери гитлеровцев и румынских войск составили порядка 140 000 человек, из них 60 000 были взяты в плен, заметил Петров."Там погибла значительная часть румынских войск – почти 70 тысяч, и у Антонеску (Йон, премьер-министр Румынии – ред.) практически больше армии не оставалось, поэтому Румыния практически через месяц вышла из войны", – сказал историк.Главным же значением операции стало то, чтобы освобождение Крыма не оставило Адольфу Гитлеру возможности создать плацдарм в тылу советской армии, которая к тому времени уже освободила Одессу и стремительно наступала на запад, подчеркнул эксперт.Важность стремительного наступления советских войск трудно переоценить и с точки зрения сохранения как можно большего числа жизней мирных крымчан. Ведь немцы, которым оставалось только бежать, яростно мстили, минируя города и уничтожая людей, напомнил историк.Одной из последних трагических для Крыма страниц в этой войне стала резня населения в Старом Крыму отступавшими представителями 5-й танковой немецкой армии, отметил Петров. По официальным данным, фашистами здесь были уничтожены более 520 человек."Но сейчас наш известный историк Сергей Ткаченко полагает, что там было убито гораздо больше людей из числа мирного населения – более тысячи. Просто мы не нашли те захоронения, которые были стихийно созданы. Обнаружить удалось только пять основных – остальные пока не найдены, но Ткаченко верит, что их еще можно найти", – добавил эксперт.По словам Петрова, Крымскую наступательную операцию с точки зрения конечных результатов можно сравнивать разве что с Белорусской операцией, которая была более масштабной за определенные командованием сроки – все те же полтора месяца."Там масштабы были побольше, но и участников тоже было в несколько раз больше. Протяженность рывка составляла около 600 километров. Освобождена была территория практически всей Беларуси и часть Балтики, и мы вошли в Польшу. То есть с масштабами Крыма не сравнить. Но с точки зрения конечных результатов и вообще плана, который был выдержан буквально до последней точки, Крымскую операцию можно сравнивать с Белорусской операцией", – резюмировал эксперт.Все они сделали это блестящеОсвобождали Крым бойцы 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии, которые осуществляли операцию с двух направлений и делали это блестяще, сказал историк."Поэтому и награды, которые последовали, были знаковыми. Около 50 частей и соединений получили почетные звания, тысячи солдат были награждены медалями и орденами, около 200 человек стали Героями Советского Союза", – перечислил Петров.Немалую роль для успешности операции сыграли и крымские партизаны, которые помогали армии в решении многих проблем, добавил он. Это была помощь и в вывозе раненых, и в заброске радистов, и в реализации разного рода диверсионной и разведывательной деятельности, благодаря которой, в частности, могли планироваться налеты советской бомбардировочной авиации.И отметил, что большая роль принадлежит партизанам северного и восточного соединения, которые буквально шли впереди отдельных частей советских войск и помогали им преодолевать природные препятствия, указывали маршруты более быстрого продвижения, и сами участвовали в подавлении отдельных очагов сопротивления гитлеровцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги Крымской наступательной операции. ИнфографикаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуОпыт СВО: Россия создала новую армию

https://crimea.ria.ru/20250413/Kak-osvobozhdali-Simferopol-Feodosiyu-i-Evpatoriyu_-1118163893.html

https://crimea.ria.ru/20250408/istoriki-obyasnili-znachenie-osvobozhdeniya-kryma-v-1944-godu-1145514588.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим петров, история, память, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне