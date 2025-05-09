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ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ

ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ - РИА Новости Крым, 09.05.2025

ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ

Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T13:54

2025-05-09T13:54

2025-05-09T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, украинские формирования предприняли 15 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, новости сво, армия и флот, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)