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ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ
ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ - РИА Новости Крым, 09.05.2025
ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ
Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T13:54
2025-05-09T13:54
2025-05-09T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, украинские формирования предприняли 15 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, россия, новости сво, армия и флот, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ
ВСУ за время перемирия предприняли 4 попытки прорыва через госграницу России
13:54 09.05.2025 (обновлено: 14:02 09.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны России.
"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях", - говорится в сообщении
Кроме того, украинские формирования предприняли 15 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.
28 апреля
президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать
как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
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