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В Крыму назначили нового главу МВД

В Крыму назначили нового главу МВД - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Крыму назначили нового главу МВД

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Об... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T12:41

2025-05-05T12:41

2025-05-05T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Также руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае. Колокольцев отметил, что вновь назначенные руководители обладают достаточными знаниями, практическим опытом и указал на необходимость "свежим взглядом" изучить состояние оперативной обстановки на местах. Он также потребовал наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъятию средств вооружения.Кроме того, глава ведомства напомнил о приближении летнего курортного сезона.Алексей Дмитриев родился 3 февраля 1971 года, в 2002-м закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юриспруденция". Неоднократно выезжал в служебные командировки в "горячие точки" Северо-Кавказского региона. Награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками, является Почетным сотрудником МВД России.Указом президента РФ 1 апреля 2020 года назначен на должность замминистра - начальника полиции МВД по Республике Крым. И в соответствии с указом от 25 апреля 2025 года - занял пост министра внутренних дел по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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