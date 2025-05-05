https://crimea.ria.ru/20250505/v-krymu-naznachili-novogo-glavu-mvd--1146201663.html
В Крыму назначили нового главу МВД
В Крыму назначили нового главу МВД - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Крыму назначили нового главу МВД
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Об... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T12:41
2025-05-05T12:41
2025-05-05T12:57
крым
срочные новости крыма
кадры
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146202506_0:550:2048:1702_1920x0_80_0_0_74a97953e5e512da66100d6fba3f56a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Также руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае. Колокольцев отметил, что вновь назначенные руководители обладают достаточными знаниями, практическим опытом и указал на необходимость "свежим взглядом" изучить состояние оперативной обстановки на местах. Он также потребовал наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъятию средств вооружения.Кроме того, глава ведомства напомнил о приближении летнего курортного сезона.Алексей Дмитриев родился 3 февраля 1971 года, в 2002-м закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юриспруденция". Неоднократно выезжал в служебные командировки в "горячие точки" Северо-Кавказского региона. Награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками, является Почетным сотрудником МВД России.Указом президента РФ 1 апреля 2020 года назначен на должность замминистра - начальника полиции МВД по Республике Крым. И в соответствии с указом от 25 апреля 2025 года - занял пост министра внутренних дел по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146202506_0:358:2048:1894_1920x0_80_0_0_ffc708d411f684f743bf15d17005d813.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, кадры, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, мвд по республике крым
В Крыму назначили нового главу МВД
В Крыму новым министром внутренних дел стал Алексей Дмитриев
12:41 05.05.2025 (обновлено: 12:57 05.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД Крыма, им стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Также руководители сменились в территориальных органах МВД Кубани, Ростовской области и Пермском крае.
"Указом президента РФ на должность начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Олег Агарков; министром внутренних дел по Республике Крым стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев; начальником ГУ МВД России по Ростовской области – генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий; начальником ГУ МВД России по Пермскому краю – генерал-майор полиции Владислав Толкунов", – сообщила Волк.
Колокольцев отметил, что вновь назначенные руководители обладают достаточными знаниями, практическим опытом и указал на необходимость "свежим взглядом" изучить состояние оперативной обстановки на местах. Он также потребовал наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъятию средств вооружения.
"Важно укреплять оперативные позиции, тесно взаимодействовать и своевременно обмениваться значимой информацией с другими правоохранительными органами", - цитирует его слова пресс-служба МВД России.
Кроме того, глава ведомства напомнил о приближении летнего курортного сезона.
"Особое внимание прошу уделить обеспечению безопасного проезда организованных групп детей железнодорожным и автотранспортом", - добавил он.
Алексей Дмитриев родился 3 февраля 1971 года, в 2002-м закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юриспруденция". Неоднократно выезжал в служебные командировки в "горячие точки" Северо-Кавказского региона. Награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками, является Почетным сотрудником МВД России.
Указом президента РФ 1 апреля 2020 года назначен на должность замминистра - начальника полиции МВД по Республике Крым. И в соответствии с указом от 25 апреля 2025 года - занял пост министра внутренних дел по РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.