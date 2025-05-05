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Какой сегодня праздник: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Какой сегодня праздник: 5 мая
Какой сегодня праздник: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Какой сегодня праздник: 5 мая
В мире в этот день говорят о борьбе за права инвалидов и чествуют акушерок. А еще 5 мая родился автор "Капитала" Карл Маркс. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T00:00
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СИМФЕРПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В мире в этот день говорят о борьбе за права инвалидов и чествуют акушерок. А еще 5 мая родился автор "Капитала" Карл Маркс.Что празднуют в мире5 мая во всем мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов. История этого дня берет свое начало 5 мая 1992, когда люди с инвалидностью из семнадцати стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равноправие.Кроме этого, 5 мая в мире - Международный день акушерки. Идея проведения праздника была предложена на Международной конфедерации акушерок в 1987 году в Нидерландах. Ежегодным он стал с 1992 года и сегодня отмечается более чем в 50 странах, включая Россию.В Белоруссии отмечают День печати, в Киргизии – День конституции, в Японии и Южной Корее – День детей.Ежегодно 5 мая в России отмечают День водолаза. Этот праздник включен в реестр памятных дат по ходатайству представителей водолазных организаций и силовых структур. Дата выбрана не случайно: в 1882 году по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.5 мая 1921 года, согласно постановлению Совета народных комиссаров РСФСР, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба. По этому случаю в этот день в России с профессиональным праздником поздравляют шифровальщиков.Знаменательные событияВ 1581 году в городе Острог вышел в свет календарь Ивана Федорова – первый печатный восточнославянский календарь. К каждому месяцу были напечатаны стихи белорусского поэта Андрея Рымши.В 1742 году после пожара в Москве была восстановлена триумфальная арка "Красные ворота".В 1762 году был подписан Петербургский мирный договор с Пруссией. Согласно документу, Россия выходила из Семилетней войны и добровольно возвращала Пруссии территорию, занятую русскими войсками, включая Восточную Пруссию.В 1764 году по указу императрицы Екатерины II было основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем - училище для мещанских девушек (Смольный институт) первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.В 1821 году на острове Святой Елены умер французский император Наполеон.В 1912 году вышел первый номер газеты "Правда".В 1921 году во Франции впервые были представлены одни из самых популярных духов в мире - "Chanel No. 5".В 1926 году на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, который стал традиционным.В 1945 году немецкие войска капитулировали в Голландии.В 1992 году 5 мая Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.Кто родилсяВ 1652 году родился российский военный деятель и дипломат Борис Шереметев. Он был генералом-фельдмаршалом и первым графом в России.В 1777 году родился князь Александр Шаховской – русский драматург, поэт, начальник репертуарной части петербургских императорских театров.В 1811 году на свет появился американский химик Джон Дрейпер, который первый сделал фотографию Луны.В 1818 году родился немецкий философ и основоположник теории коммунизма Карл Маркс. Его крупнейшая работа - классический научный труд по политэкономии "Капитал. Критика политической экономии".В 1869 году родился Борис Розинг, российский ученый, который в 1911 году осуществил первую в мире телепередачу по системе с электронно-лучевой трубкой.В 1923 году родился советский разведчик и сержант Красной Армии Михаил Егоров, вместе с Мелитоном Кантарией водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага.Также 5 мая родились лидер английской революции Оливер Кромвель, польский писатель, автор исторических романов, нобелевский лауреат Генрик Сенкевич, советский военачальник, Главный маршал артиллерии (1944), Герой Советского Союза Николай Воронов, народный артист СССР Виталий Полицеймако, поэт-песенник Евгений Долматовский, российская певица Ирина Салтыкова, английская исполнительница Адель, советская и российская лыжница Любовь Егорова и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости, пасха, религия, россия, в мире, история, православие
Какой сегодня праздник: 5 мая

Что празднуют в России и мире 5 мая

00:00 05.05.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКарл Маркс (1818-1883) - идеолог социализма, автор классического научного труда по политической экономии "Капитал. Критика политической экономии", основоположник марксизма
Карл Маркс (1818-1883) - идеолог социализма, автор классического научного труда по политической экономии Капитал. Критика политической экономии, основоположник марксизма - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В мире в этот день говорят о борьбе за права инвалидов и чествуют акушерок. А еще 5 мая родился автор "Капитала" Карл Маркс.

Что празднуют в мире

5 мая во всем мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов. История этого дня берет свое начало 5 мая 1992, когда люди с инвалидностью из семнадцати стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равноправие.
Кроме этого, 5 мая в мире - Международный день акушерки. Идея проведения праздника была предложена на Международной конфедерации акушерок в 1987 году в Нидерландах. Ежегодным он стал с 1992 года и сегодня отмечается более чем в 50 странах, включая Россию.
В Белоруссии отмечают День печати, в Киргизии – День конституции, в Японии и Южной Корее – День детей.
Ежегодно 5 мая в России отмечают День водолаза. Этот праздник включен в реестр памятных дат по ходатайству представителей водолазных организаций и силовых структур. Дата выбрана не случайно: в 1882 году по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.
5 мая 1921 года, согласно постановлению Совета народных комиссаров РСФСР, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба. По этому случаю в этот день в России с профессиональным праздником поздравляют шифровальщиков.

Знаменательные события

В 1581 году в городе Острог вышел в свет календарь Ивана Федорова – первый печатный восточнославянский календарь. К каждому месяцу были напечатаны стихи белорусского поэта Андрея Рымши.
В 1742 году после пожара в Москве была восстановлена триумфальная арка "Красные ворота".
В 1762 году был подписан Петербургский мирный договор с Пруссией. Согласно документу, Россия выходила из Семилетней войны и добровольно возвращала Пруссии территорию, занятую русскими войсками, включая Восточную Пруссию.
В 1764 году по указу императрицы Екатерины II было основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем - училище для мещанских девушек (Смольный институт) первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.
В 1821 году на острове Святой Елены умер французский император Наполеон.
В 1912 году вышел первый номер газеты "Правда".
В 1921 году во Франции впервые были представлены одни из самых популярных духов в мире - "Chanel No. 5".
В 1926 году на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, который стал традиционным.
В 1945 году немецкие войска капитулировали в Голландии.
В 1992 году 5 мая Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.

Кто родился

В 1652 году родился российский военный деятель и дипломат Борис Шереметев. Он был генералом-фельдмаршалом и первым графом в России.
В 1777 году родился князь Александр Шаховской – русский драматург, поэт, начальник репертуарной части петербургских императорских театров.
В 1811 году на свет появился американский химик Джон Дрейпер, который первый сделал фотографию Луны.
В 1818 году родился немецкий философ и основоположник теории коммунизма Карл Маркс. Его крупнейшая работа - классический научный труд по политэкономии "Капитал. Критика политической экономии".
В 1869 году родился Борис Розинг, российский ученый, который в 1911 году осуществил первую в мире телепередачу по системе с электронно-лучевой трубкой.
В 1923 году родился советский разведчик и сержант Красной Армии Михаил Егоров, вместе с Мелитоном Кантарией водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага.
Также 5 мая родились лидер английской революции Оливер Кромвель, польский писатель, автор исторических романов, нобелевский лауреат Генрик Сенкевич, советский военачальник, Главный маршал артиллерии (1944), Герой Советского Союза Николай Воронов, народный артист СССР Виталий Полицеймако, поэт-песенник Евгений Долматовский, российская певица Ирина Салтыкова, английская исполнительница Адель, советская и российская лыжница Любовь Егорова и другие.
 
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