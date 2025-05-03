https://crimea.ria.ru/20250503/vuchich-v-bolnitse-posle-prervannogo-vizita-v-ssha-chto-proiskhodit-1146177458.html

Вучич в больнице после прерванного визита в США: что происходит

Вучич в больнице после прерванного визита в США: что происходит - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Вучич в больнице после прерванного визита в США: что происходит

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в военную медакадемию в Белграде после того, как он внезапно прервал поездку в США из-за плохого... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T21:17

2025-05-03T21:17

2025-05-03T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в военную медакадемию в Белграде после того, как он внезапно прервал поездку в США из-за плохого самочувствия. Сейчас состояние сербского лидера удовлетворительное, заявил врач медучреждения Драган Динчич, его цитирует РИА Новости.Вучичу стало плохо во время визита в Америку в субботу. После консультации с врачами он решил прервать поездку и вернуться в Сербию. В Белграде его госпитализировали в Военную медицинскую академию, встречали сербского лидера министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.По словам медика, причиной недомогания Вучича, стало резкое повышение давления, но сейчас его состояние "стабильное и удовлетворительное".Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщал, что намерен пообщаться с главой Белого дома Дональдом Трампом во время поездки во Флориду. Однако в ходе своего визита в США он успел провести встречи только с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.Администрация президента Сербии пока не выступала с официальным заявлением о произошедшем.В марте сербский лидер Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая.Позже The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что Сербию могут не допустить к вступлению в Евросоюз, если Вучич отправится в Москву. О том, что вступление Республики Сербской в ЕС будет осложнено поездкой Вучича в РФ 30 апреля заявила Еврокомиссар Марта Кос по итогам поездки в Белград.1 мая в ходе визита в США Александр Вучич заявил, что Сербия останется на пути к членству в ЕС и после поездки в Россию на 9 мая.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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александр вучич, сербия, в мире, новости, сша