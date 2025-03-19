https://crimea.ria.ru/20250319/525-chelovek-evakuirovany-iz-osvobozhdennoy-sudzhi-1145063356.html

525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи

525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи - РИА Новости Крым, 19.03.2025

525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи

525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области за неделю, эвакуация населения продолжается. Об этом сообщили в среду в МЧС России. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T18:33

2025-03-19T18:33

2025-03-19T18:33

новости

суджа

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность

общество

всу (вооруженные силы украины)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области за неделю, эвакуация населения продолжается. Об этом сообщили в среду в МЧС России.Отмечается, что люди обеспечены всем необходимым. В пунктах временного размещения работают психолог, с августа в регион 360 колоннами, в том числе спасательных центров МЧС России, доставлено 7,7 тонн гуманитарного груза.13 марта в Минобороны России сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской областиВСУ ударили по сельской школе в Курской областиРазминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов

https://crimea.ria.ru/20250319/situatsiya-v-kurskoy-oblasti---kiev-poteryal-esche-230-boevikov-za-sutki-1145062278.html

суджа

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, суджа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, общество, всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу