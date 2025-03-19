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525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи
525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи - РИА Новости Крым, 19.03.2025
525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи
525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области за неделю, эвакуация населения продолжается. Об этом сообщили в среду в МЧС России. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:33
2025-03-19T18:33
новости
суджа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность
общество
всу (вооруженные силы украины)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области за неделю, эвакуация населения продолжается. Об этом сообщили в среду в МЧС России.Отмечается, что люди обеспечены всем необходимым. В пунктах временного размещения работают психолог, с августа в регион 360 колоннами, в том числе спасательных центров МЧС России, доставлено 7,7 тонн гуманитарного груза.13 марта в Минобороны России сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской областиВСУ ударили по сельской школе в Курской областиРазминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов
https://crimea.ria.ru/20250319/situatsiya-v-kurskoy-oblasti---kiev-poteryal-esche-230-boevikov-za-sutki-1145062278.html
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курская область
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новости, суджа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, общество, всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу
525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи

525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области

18:33 19.03.2025
 
© МЧС России525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области
525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. 525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области за неделю, эвакуация населения продолжается. Об этом сообщили в среду в МЧС России.
"С 12 марта с приграничной территории вывезены 525 человек. В 67 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 6 500 человек", - сказано в сообщении.
Отмечается, что люди обеспечены всем необходимым. В пунктах временного размещения работают психолог, с августа в регион 360 колоннами, в том числе спасательных центров МЧС России, доставлено 7,7 тонн гуманитарного груза.
13 марта в Минобороны России сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол.
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